O meia Bruno Fernandes está cada vez mais próximo de fechar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Após a proposta de cerca de 100 milhões de libras (R$ 768 milhões), o capitão do Manchester United está considerando deixar a Inglaterra, onde tem contrato até junho de 2027. Segundo o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, o agente do português viajou até Riade, capital saudita, para conversar com o presidente do clube, Fahad bin Nafel.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do preço exorbitante de contratação, o clube saudita ofertou quase o quádruplo do salário do meia português, de 280 mil euros (R$ 1,79 milhão) por semana, para 700 mil euros (R$ 4,49 milhões) isentos de impostos, como parte de um pacote que pode chegar até a 200 milhões de euros (R$ 1,28 bilhão) ao longo de três anos, incluindo bônus.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com o diário inglês, o Al-Hilal fez a oferta final a Bruno Fernandes na segunda-feira (26) e disse que o português teria 72 horas para decidir se queria se juntar a eles. No fim do prazo, o seu representante, Miguel Pinho, viajou até a capital árabe.

Bruno Fernandes pelo Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Com a saída de Neymar no início do ano, o Al-Hilal busca a contratação de um grande nome para representar o clube no Mundial de Clubes. Caso Bruno Fernandes não aceite, os sauditas irão buscar outro atleta de impacto para a competição.

continua após a publicidade

Bruno Fernandes é discreto sobre saída do Manchester United

Além do ultimato do Al-Hilal, outros grandes clubes do cenário europeu demonstraram interesse no astro do Manchester United. Bruno Fernandes entrou no radar do PSG e Bayern de Munique. Em entrevista após derrota na Liga da Europa, o jogador falou sobre a possível saída.

- Eu estarei no clube até me disserem que é hora de eu ir embora. Se o clube achar que é hora de separar os caminhos porque eles querem fazer dinheiro com uma venda ou algo do tipo, será o que será. O futebol, às vezes, é assim mesmo - afirmou o atleta.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.