!COLOQUE O DESPERTADOR! O Luton Town recebe o Tottenham neste sábado (7), às 8h30 (de Brasília), no Kenilworth Road, em partida válida pela 8ª rodada da Premier League 2023/24. O time da casa é o 17º colocado na tabela, com quatro pontos, enquanto os visitantes, com 17 pontos, ocupam a vice-liderança do campeonato.