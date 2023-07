FUNDO DO POÇO

A chegada do francês Zinédine Zidane ao comando do Madrid cortou um pouco do bom momento de Vini. O treinador contava pouco com o atual camisa 20 merengue e não enxergava no atleta um potencial titular de seu esquadrão. Por isso, a temporada de 2019-20 foi de apenas cinco gols e quatro assistências, além de quase o mesmo tempo de jogo de sua primeira época com o Real. Apesar disso, viveu momentos memoráveis, como seu primeiro gol no El Clásico, em grande atuação no último jogo com o Santiago Bernabéu lotado antes da pandemia, e sua estreia com a Seleção Brasileira.