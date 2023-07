Como bônus de pré-venda, os jogadores que adquirirem o jogo com antecedência receberão o desbloqueio exclusivo do Traje do Cavaleiro Aracnídeo com três variações de cores para Peter, o Traje Aranha Sombria com três variações de cores para Miles, o dispositivo Agarrão com Teia e mais 3 Pontos de Habilidade para aprimorar suas habilidades de combate. Não perca essa oportunidade de começar sua jornada pelos arranha-céus de Nova York com um superpoderoso arsenal!