Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram em 1 a 1 na Fonte Nova. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu que a partida fosse adiada por causa do alerta de ciclone para o Rio Grande do Sul. No entanto, por enquanto, o duelo está mantido. O Lance! mostra para você onde assistir o duelo ao vivo.