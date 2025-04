Totti provoca Messi e faz declaração polêmica sobre a Bola de Ouro

Ex-jogador da Roma e da seleção italiana, Francesco Totti provocou Lionel Messi e fez uma declaração polêmica com relação a Bola de Ouro. O veterano acredita que o argentino não teria conquistado nenhum prêmio individual caso atuasse na Roma.

- Põe o Messi por 25 anos na Roma. Quantas Bolas de Ouro ganharia? Ganha 10 Bolas de Ouro? Zero. Não preciso de Bola de Ouro. Conquistei toda a Roma. Essa é a minha maior vitória - disse Totti sobre Messi no programa "Viva El Futbol".

Aposentado desde 2017, Totti é considerado um dos maiores jogadores da Roma, mas também da Itália. O atleta fez parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2006 com a Azzurri, além de somar cinco títulos vencidos com a equipe giallorossi dos 17 que o clube possui em sua história.

Na temporada 2006/2007, Totti também conquistou a Bota de Ouro Europeia após ter sido o artilheiro do Campeonato Italiano com 26 gols marcados. No entanto, o atleta nunca conquistou o Ballon d'Or, embora tenha visto o compatriota Fabio Cannavaro vencer o prêmio em 2006.

Relação de Messi com Bola de Ouro

Revelado pelo Barcelona, Messi conquistou oito Bolas de Ouro, sendo seis no período em que atuou no clube catalão. No entanto, o argentino também venceu o prêmio em 2021, quando estava no PSG, mas também em 2023, quando estava no Inter Miami.