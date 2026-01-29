O Sporting venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, na quarta-feira (28), no San Mamés, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O resultado foi definido com o gol marcado nos acréscimos do segundo tempo pelo brasileiro Alisson dos Santos, que garantiu a classificação direta da equipe portuguesa às oitavas de final do torneio.

Como foi a partida? ⚽

Os espanhóis abriram o placar aos três minutos de jogo, com Oihan Sancet. Aos 12', o Sporting empatou com Ousmane Diomande, após assistência de Maximiliano Araújo, mas voltou a ficar em desvantagem aos 28', com tento de Gorka Guruzeta. Na segunda etapa, aos 17', Francisco Trincão voltou a igualar o marcador.

A partida caminhava para o empate, resultado que garantiria ao Sporting a classificação apenas para a fase de playoffs, destinada às equipes entre a nona e a 24ª colocação. No entanto, Alisson, que entrou aos 42', marcou aos 49' em uma jogada emocionante até o fim.

O Sporting puxou um contra-ataque em velocidade, finalizado inicialmente com defesa do goleiro Unai Simón. No rebote, o camisa 27 recuperou a bola, cortou para o meio e acertou um chute forte e preciso de perna direita, no canto esquerdo do gol. Abaixo, veja o gol:

Leão europeu! 🦁🟢⚪

O gol foi decisivo para colocar o Sporting na sétima posição e, assim, garantir a classificação direta às oitavas de final da Champions. A campanha da equipe comandada por Rui Borges somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, além de 17 gols marcados e 11 sofridos.

O resultado, inclusive, retirou a vaga que até então pertencia ao Real Madrid, derrotado pelo Benfica por 4 a 2, no Estádio da Luz, o que fez o clube espanhol cair para a zona dos playoffs e encerrar a fase de liga na nona colocação. A seguir, veja como ficou a situação dos clubes nesta edição da competição:

👏 1º ao 8º (oitavas de final):

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.

🆗 9º ao 24º (playoffs):

Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Benfica.

Alisson Santos celebra o terceiro gol do Sporting na partida contra o Athletic Bilbao, válida pela Champions League, em San Mamés (Foto: Cesar Manso/AFP)

Quem é Alisson? ⭐

Aos 15 anos, Alisson ingressou nas categorias de base do Vitória, onde ganhou destaque de forma precoce. Campeão da Copa do Nordeste sub-20 e eleito o melhor jogador da final, Santos foi promovido ao elenco profissional em 2021, temporada em que disputou parte da Série B.

No ano seguinte, teve poucas oportunidades e, em 2023, atuou por empréstimo no Náutico, e retornou ao Barradão ao fim da temporada, antes de defender o Figueirense no primeiro semestre de 2024. Em 2024/25, o Vitória cedeu o jogador ao União de Leiria, da segunda divisão portuguesa, clube pelo qual marcou seis gols em 18 partidas e despertou o interesse do Sporting, que o integrou ao elenco no início da atual temporada.

Desde então, o atacante se consolidou como a 12ª opção do elenco, com utilização frequente a partir do banco de reservas. Pelos Leões, soma 27 partidas, três gols — todos na Champions —, duas assistências e 530 minutos em campo.

Segundo o jornal português "A Bola", o Napoli demonstrou interesse na contratação de Alisson. A tendência é de que o jovem de 23 anos seja emprestado, com opção de compra em definitivo, enquanto o Sporting pretende fixar uma cláusula de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões). O jogador, por sua vez, sinalizou positivamente para uma possível transferência ao atual campeão italiano.

