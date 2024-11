Gyökeres faz três, e Sporting goleia o City pela Champions League

Viktor Gyökeres celebra gol contra o Manchester City (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:07 • Lisboa (POR)

O Sporting venceu o Manchester City por 4 a 1 nesta terça-feira (5), em Lisboa, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Viktor Gyökeres foi o destaque com três gols marcados. Com o resultado, os Leões chegam a dez pontos e assumem provisoriamente a segunda colocação, enquanto os Sky Blues seguem com sete pontos, em sexto.

Como foi o jogo?

A partida começou da melhor forma para o City. Os visitantes foram para cima e abriram o placar logo aos quatro minutos, quando Foden roubou a bola no campo de ataque e balançou as redes. Os ingleses seguiram no campo de ataque, mas sem efetividade. Até que aos 38', Gyökeres saiu cara a cara com Ederson e empatou a partida antes do intervalo.

No segundo tempo, o Sporting construiu o resultado histórico. Logo após a saída de bola, os donos da casa trocaram passes até que Maxi Araújo serviu Pedro Gonçalves, que virou a partida. Quatro minutos depois, Trincão foi derrubado na área por Gvardiol. Gyökeres cobrou e converteu o pênalti. Já aos 33'/2ºT, mais uma penalidade para os Leões, desta vez por falta de Matheus Nunes em Catamo. O sueco mais uma vez foi para a cobrança e fez o terceiro gol na partida, fechando o caixão.

Viktor Gyökeres em ação pelo Sporting contra o Manchester City pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

O que vem por aí?

O Sporting volta a campo no próximo domingo (10), quando visita o Braga peloCampeonato Português. Por sua vez, o Manchester City encara o Brighton fora de casa no sábado (9), pela Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING 4 X 1 MANCHESTER CITY

4ª rodada - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

🥅 Gols: Gyökeres (38'/1T, 4'/2T, 33'/2T) e Gonçalves (1'/2T), para o Sporting; Foden (4'/1T), para o City;

⚽ ESCALAÇÕES:

SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)

Israel; Reis, Diomande, Debast; Quenda, Morita, Hjulmand, Araujo; Trincão, Gyokeres, Gonçalves.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Lewis, Akanji, Simpson-Pusey, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, Gündogan; Savinho, Haaland, Nunes.