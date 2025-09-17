São Paulo ou LDU; quem tem o elenco mais valorizado?

O adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa Libertadores 2025 é a LDU, do Equador, uma velha conhecida do Tricolor Paulista. Confira o levantamento do Lance! e veja quem tem o elenco com mais valor de mercado.

Nas seis vezes que os clubes se enfrentaram em toda a história, essa é uma das que mais apresenta disparidade no valor de mercado. Enquanto o São Paulo tem um elenco avaliado em 89,8 milhões de euros (R$ 564,3 milhões), a equipe equatoriana possui um plantel com valor de mercado estimado em 16,7 milhões de eurosv (R$ 104,9 milhões).

O duelo entre as equipes vai começar com o jogo de ida em Quito, no Equador, na próxima quinta-feira (18), às 19h do horário de Brasília.

Lucas Moura tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Os principais jogadores de cada time

Confira a lista dos jogadores com maior valor de mercado das equipes:

São Paulo

Marcos Antônio, Pablo Maia e Ferreirinha - € 8 milhões (R$ 50,2 milhões) Ryan Francisco e Rodriguinho - € 6 milhões (R$ 37,7 milhões) Alan Franco - € 4,5 milhões - (R$ 28,2 milhões) Damián Bobadilla - € 4 milhões- (R$ 25,1 milhões) Lucas Moura - € 3,5 milhões - (R$ 21,9 milhões)

LDU

Bryan Ramírez - € 1,8 milhão (R$ 11,3 milhões) Carlos Gruezo - € 1,5 milhão (R$ 9,4 milhões) Kevin Minda - € 1,2 milhão (R$ 7,5 milhões) Jeison Medina - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões) Richard Mina - € 800 mil (R$ 5 milhões)

Último confronto

A última vez que as equipes se enfrentaram foi na Copa Sul-Americana de 2023, quando o São Paulo foi eliminado nos pênaltis no Morumbi para a LDU, nas quartas de finais. Até então, os equatorianos eram treinados pelo técnico que viria a assumir o Tricolor, Luis Zubeldía. Naquele ano, a equipe equatoriana deixou pra trás o Defensa y Justicia nas semifinais e desbancou o Fortaleza na final.