São Paulo ou LDU; quem tem o elenco mais valorizado?
Compare os elencos dos rivais
- Matéria
- Mais Notícias
O adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa Libertadores 2025 é a LDU, do Equador, uma velha conhecida do Tricolor Paulista. Confira o levantamento do Lance! e veja quem tem o elenco com mais valor de mercado.
Luiz Gustavo é liberado e pode voltar a atuar pelo São Paulo
São Paulo
Meia do São Paulo projeta decisão contra o Flamengo, pela Copa do Brasil
Futebol Feminino
São Paulo tem atualizações em lista de inscritos para Libertadores; saiba como está
São Paulo
Nas seis vezes que os clubes se enfrentaram em toda a história, essa é uma das que mais apresenta disparidade no valor de mercado. Enquanto o São Paulo tem um elenco avaliado em 89,8 milhões de euros (R$ 564,3 milhões), a equipe equatoriana possui um plantel com valor de mercado estimado em 16,7 milhões de eurosv (R$ 104,9 milhões).
O duelo entre as equipes vai começar com o jogo de ida em Quito, no Equador, na próxima quinta-feira (18), às 19h do horário de Brasília.
➡️Conmebol define árbitro de Mundial de Clubes para LDU x São Paulo na Libertadores
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Os principais jogadores de cada time
Confira a lista dos jogadores com maior valor de mercado das equipes:
São Paulo
- Marcos Antônio, Pablo Maia e Ferreirinha - € 8 milhões (R$ 50,2 milhões)
- Ryan Francisco e Rodriguinho - € 6 milhões (R$ 37,7 milhões)
- Alan Franco - € 4,5 milhões - (R$ 28,2 milhões)
- Damián Bobadilla - € 4 milhões- (R$ 25,1 milhões)
- Lucas Moura - € 3,5 milhões - (R$ 21,9 milhões)
LDU
- Bryan Ramírez - € 1,8 milhão (R$ 11,3 milhões)
- Carlos Gruezo - € 1,5 milhão (R$ 9,4 milhões)
- Kevin Minda - € 1,2 milhão (R$ 7,5 milhões)
- Jeison Medina - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões)
- Richard Mina - € 800 mil (R$ 5 milhões)
Último confronto
A última vez que as equipes se enfrentaram foi na Copa Sul-Americana de 2023, quando o São Paulo foi eliminado nos pênaltis no Morumbi para a LDU, nas quartas de finais. Até então, os equatorianos eram treinados pelo técnico que viria a assumir o Tricolor, Luis Zubeldía. Naquele ano, a equipe equatoriana deixou pra trás o Defensa y Justicia nas semifinais e desbancou o Fortaleza na final.
- Matéria
- Mais Notícias