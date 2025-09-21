Bola de Ouro 2025: relembre todos os brasileiros que já venceram a premiação
Apenas quatro brasileiros conquistaram o prêmio entregue pela Revista France Football
Um dos principais prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (22) ao melhor jogador do mundo. O Brasil tem dois nomes na briga pela premiação da Revista France Football: Vini Jr (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona). A dupla busca entrar na seleta lista de brasileiros que já levaram para casa o troféu.
O Lance! relembra quais jogadores do Brasil já desbancaram gigantes do futebol europeu e foram nomeados pela revista francesa como melhores jogadores do mundo. Vale lembrar que a Bola de Ouro premiou apenas europeus no período entre 1956 e 1994. Desde 1995, nenhum país teve tantos jogadores diferentes premiados como o Brasil.
Ronaldo (Barcelona e Inter de Milão) - 1997
Após ser eleito melhor do mundo pela Fifa e ter perdido a Bola de Ouro em 1996, Ronaldo Fenômeno ganhou os dois prêmios em um ano pela primeira vez no ano seguinte. Na ocasião, ele encantou o mundo com suas jogadas, dribles e gols atuando por Barcelona, Inter de Milão e Seleção Brasileira.
Rivaldo (Barcelona) - 1999
No quarto ano atuando pelo futebol europeu, Rivaldo escreveu seu nome na história do Barcelona. O brasileiro conquistou dois títulos pelo time espanhol e a Copa América pela Seleção Brasileira, ganhando força para vencer a Bola de Ouro de 1999.
Ronaldo (Inter de Milão e Real Madrid) - 2002
Ronaldo chegou à Copa do Mundo de 2002 como uma incógnita. O Fenômeno tinha ficado dois anos parado após os problemas no joelho, e viajou para o Mundial sob desconfiança. No entanto, marcou oito gols e encaminhou o pentacampeonato da Seleção Brasileira. Devido às atuações, o jogador conquistou a sua segunda Bola de Ouro.
Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) - 2005
Ronaldinho Gaúcho viveu os melhores anos da sua carreira em 2004 e 2005. No entanto, apenas em 2005 que conquistou a Bola de Ouro, dias após ter uma belíssima atuação contra o Real Madrid em que foi aplaudido de pé pela torcida do time merengue. O 'Bruxo' ajudou o Barcelona a conquistar dois títulos nacionais e ainda venceu a Copa das Confederações com a Seleção Brasileira.
Kaká (Milan) - 2007
O último brasileiro a vencer a Bola de Ouro foi Kaká, quando atuava pelo Milan. Ele se sagrou vencedor da premiação da Revista France Football muito pelo seu desempenho pelo clube no mata-mata da Champions League. Na competição, ele classificou o time italiano às quartas ao mata-mata com um gol na prorrogação diante do Celtic, marcou um gol e deu uma assistência nas quartas contra o Bayern de Munique, marcou hat-trick nas semis com o Manchester United e ainda brilhou com uma assistência na final diante do Liverpool.
Curiosidades da Bola de Ouro
A Revista France Football revisou a lista de ganhadores em 2015 e considerou Pelé o melhor jogador do mundo em sete anos: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970. Em 2014, o Rei foi homenageado pela Fifa ao receber a Bola de Ouro. A entidade máxima e a revista francesa organizaram a premiação em conjunto entre 2010 e 2015.
Confira a lista completa dos vencedores da Bola de Ouro:
2024 - Rodri - Manchester City
2023 - Messi - Inter Miami
2022 - Benzema - Real Madrid
2021 - Messi - PSG
2020 - Não teve premiação
2019 - Messi - Barcelona
2018 - Modric - Real Madrid
2017 - Cristiano Ronaldo - Real Madrid
2016 - Cristiano Ronaldo - Real Madrid
2015 - Messi - Barcelona
2014 - Cristiano Ronaldo - Real Madrid
2013 - Cristiano Ronaldo - Real Madrid
2012 - Messi - Barcelona
2011 - Messi - Barcelona
2010 - Messi - Barcelona
2009 - Messi - Barcelona
2008 - Cristiano Ronaldo - Manchester United
2007 - Kaká - Milan
2006 - Cannavaro - Real Madrid
2005 - Ronaldinho Gaúcho - Barcelona
2004 - Shevchenko - Milan
2003 - Nedved - Juventus
2002 - Ronaldo - Real Madrid
2001 - Owen - Liverpool
2000 - Figo - Real Madrid
1999 - Rivaldo - Barcelona
1998 - Zidane - Juventus
1997 - Ronaldo - Inter de Milão
1996 - Sammer - Borussia Dortmund
1995 - Weah - Milan
1994 - Stoichkov - Barcelona
1993 - Baggio - Juventus
1992 - Van Basten - Milan
1991 - Jean-Pierre Papin - Olympique de Marseille
1990 - Matthäus - Inter de Milão
1989 - Van Basten - Milan
1988 - Van Basten - Milan
1987 - Ruud Gullit - Milan
1986 - Igor Belanov - Dínamo de Kiev
1985 - Michel Platini - Juventus
1984 - Michel Platini - Juventus
1983 - Michel Platini - Juventus
1982 - Paolo Rossi - Juventus
1981 - Rummenigge - Bayern de Munique
1980 - Rummenigge - Bayern de Munique
1979 - Kevin Keegan - Hamburgo
1978 - Kevin Keegan - Hamburgo
1977 - Allan Simonsen - Borussia Mönchengladbach
1976 - Beckenbauer - Bayer de Munique
1975 - Oleg Blokhin - Dínamo de Kiev
1974 - Johan Cruijff - Barcelona
1973 - Johan Cruijff - Barcelona
1972 - Franz Beckenbauer - Bayern de Munique
1971 - Johan Cruijff - Ajax
1970 - Gerd Müller - Bayern de Munique
1969 - Gianni Rivera - Milan
1968 - George Best - Manchester United
1967 - Flórián Albert - Ferencváros
1966 - Bobby Charlton - Manchester United
1965 - Eusébio - Benfica
1964 - Denis Law - Manchester United
1963 - Yashin - Dínamo de Moscou
1962 - Josef Masopust - Dukla Praga
1961 - Sivori - Juventus
1960 - Luis Suárez - Barcelona
1959 - Di Stéfano - Real Madrid
1958 - Raymond Kopa - Real Madrid
1957 - Di Stéfano - Real Madrid
1956 - Stanley Matthews - Blackpool
