Sem sustos, o Bayern de Munique garantiu sua 35ª ida às quartas de final da Champions League. Foram duas vitórias contundentes frente ao rival local Bayer Leverkusen. Com mais uma presença confirmada entre os oito melhores do continente, os Bávaros igualaram marca do Real Madrid na competição.

Antes, apenas o Real Madrid havia atingido o feito de ir à, pelo menos, 35 quartas de final da Champions. Ao todo, os Blancos totalizam 39 classificações. Agora, o Bayern é o segundo time a conseguir a marca.

Se fizermos o recorte da temporada 1994/95 em diante, quando foi instaurado o modelo de disputa de fase de grupos e posteriormente mata-mata completo, o Bayern de Munique é o time com mais idas às quartas de final, com 23. O Real Madrid, que ainda joga na quarta-feira (12) pelas oitavas, tem 20 idas.

Nas quartas, o Bayern de Munique terá outro duelo de peso: a Inter de Milão. Por ter se classificado via repescagem, os Bávaros decidirão, mais uma vez, a vaga longe de seus mandos. Os duelos estão marcados para acontecerem nos dias 9 e 16 de abril.

Harry Kane em alta para buscar seu primeiro título da carreira

Autor de um dos gols da vitória desta terça, Harry Kane alcançou a marca de dez tentos na atual edição da Champions. Com isso, ele se torna o primeiro inglês na história de competições europeias a atingir o feito. O "Furacão", como é carinhosamente apelidado pelos torcedores, busca seu primeiro título da longa carreira.

Kane também se tornou o segundo jogador inglês a atingir a marca de, pelo menos, 50 gols e assistências em competições Uefa. São 39 gols e 11 assistências para ele. David Beckham foi o primeiro, com 16 gols e 36 assistências.