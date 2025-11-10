O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (10) duas novas baixas importantes em seu elenco. Fede Valverde e Thibaut Courtois sofreram lesões musculares e foram cortados das convocações de Uruguai e Bélgica, respectivamente. Ambos já iniciaram tratamento no centro de treinamentos do clube e não correm risco de perder a próxima partida dos merengues após a Data Fifa.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Real Madrid, Valverde foi diagnosticado com uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita. O uruguaio havia sentido um desconforto nos minutos finais da partida contra o Rayo Vallecano, sendo substituído aos 83 minutos por precaução. Após os exames, os médicos estimam um período de recuperação de cerca de dez dias.

O camisa 8 foi desconvocado da seleção uruguaia, que enfrentará México e Estados Unidos em amistosos nesta Data Fifa. O plano do jogador e do clube é concentrar esforços na reabilitação para que ele esteja à disposição de Xabi Alonso no duelo do dia 13 de novembro contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol.

Courtois também passou por exames no mesmo dia e teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da perna direita. O goleiro belga sentiu a região após levar uma pancada durante o empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano, em Vallecas. Apesar do susto, o Real Madrid informou que a situação é leve e que o jogador ficará fora apenas por precaução, sendo cortado da lista da Bélgica para os confrontos com Cazaquistão e Liechtenstein.

Lesões viram tônica no Real Madrid

Com essas duas novas baixas, o Real Madrid chega a 11 jogadores lesionados desde o início da temporada. A lista inclui nomes importantes em todas as posições, evidenciando o impacto físico que o elenco tem enfrentado nos últimos meses.

Entre os que passaram pelo departamento médico estão Bellingham (16 de julho), Camavinga (10 de agosto), Rüdiger (12 de setembro), Trent Alexander-Arnold (17 de setembro), Carvajal (28 de setembro e novamente em 27 de outubro), Huijsen (8 de outubro), Franco Mastantuono (3 de novembro) e Tchouaméni (6 de novembro).

A série de lesões tem obrigado Xabi Alonso a fazer constantes ajustes na equipe titular e na rotação do elenco. Ainda assim, o Real Madrid mantém a liderança de La Liga e segue vivo na Champions League, mesmo com a longa lista de desfalques que já se tornou um dos principais desafios da temporada.

