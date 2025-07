Conference League 2025/26: saiba tudo sobre o torneio da Europa

A Conference League está de volta! A 5ª edição do torneio, sendo a segunda temporada sob o novo formato, inicia nesta terça-feira com a primeira rodada eliminatória e vai até o dia 27 de maio de 2026, com a grande final prevista para ser disputada em Leipzig, na Alemanha. O Lance! reuniu tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu.

Na última temporada, o Chelsea goleou o Betis de virada e conquistou o título da Conference League. Com a vitória, Blues se tornam o primeiro clube a vencer todas as competições organizadas pela Uefa.

Como funciona a fase de qualificação da Conference League 2025/26?

A fase em que cada equipe começa a sua campanha é definida pelo Ranking de Coeficiente de clube do país. As partidas são disputadas no modelo ida e volta Os 36 participantes entram na fase de liga por meio da fase de qualificação. A diferença para a Champions League e Europa League é que nenhum time consegue classificação direta à fase, todos precisam passar pelas eliminatórias.

Quando é a fase de qualificação da Conference League 2025/26?

Primeira rodada da qualificação: 8 a 17 de julho de 2025

Segunda rodada da qualificação: 24 e 31 de julho de 2025

Terceira rodada da qualificação: 7 e 14 de agosto de 202

Playoff: 21 e 28 de agosto de 2025

Todos os jogos da fase de qualificação

1ª rodada - jogo de ida

St Joseph's FC x Cliftonville FC 13:00 08/07/2025 Floriana FC x Haverfordwest 14:30 08/07/2025

Atlètic Escaldes x F91 Diddeleng 11:00 10/07/2025 FCB Magpies x Paide Linnameeskond 12:00 10/07/2025 FC Torpedo Kutaisi x FC Ordabasy 13:00 10/07/2025 SJK Seinäjoki x KÍ Klaksvík 13:00 10/07/2025 FK Kauno Žalgiris xPenybont FC 13:00 10/07/2025 Racing Union x FC Dila Gori 13:30 10/07/2025 FC Urartu x FC Neman Grodno 13:30 10/07/2025 Nõmme Kalju FC x FK Partizani 13:45 10/07/2025 FK Dečić x FC Sileks 15:00 10/07/2025 FC Torpedo-Belaz x FK Rabotnicki 15:00 10/07/2025 Birkirkara FC x FC Petrocub 15:00 10/07/2025 KF Vllaznia x BFC Daugavpils 15:00 10/07/2025 FC Malisheva x Víkingur Reykjavík 15:15 10/07/2025 FK Željezničar x FC Koper 15:30 10/07/2025 FK Sutjeska-Nikšić x FC Dynamo Brest 15:30 10/07/2025 FC Vardar x La Fiorita 1967 15:30 10/07/2025 NSÍ Runavík x HJK Helsinki 15:45 10/07/2025 St. Patrick's Athletic x FC Hegelmann 15:45 10/07/2025 Tre Fiori x FC Pyunik 16:00 10/07/2025 Larne FC x FK Auda 16:00 10/07/2025 FK Borac x FC Santa Coloma 16:00 10/07/2025 Valur x FC Flora Tallinn 17:00 10/07/2025

1ª rodada - jogo de volta

FK Auda x Larne FC 13:00 16/07/2025

BFC Daugavpils x KF Vllaznia 12:00 17/07/2025 HJK Helsinki x NSÍ Runavík 13:00 17/07/2025 FC Ordabasy x FC Torpedo Kutaisi 13:00 17/07/2025 FC Pyunik x Tre Fiori 13:00 17/07/2025 FC Hegelmann x St. Patrick's Athletic 13:00 17/07/2025 FK Rabotnicki x FC Torpedo-Belaz 13:00 17/07/2025 FC Flora Tallinn x Valur 13:00 17/07/2025 FC Dila Gori x Racing Union 13:00 17/07/2025 FC Santa Coloma x FK Borac 13:00 17/07/2025 Paide Linnameeskond x FCB Magpies 13:30 17/07/2025 FC Sileks x FK Dečić 14:00 17/07/2025 Haverfordwest County x Floriana FC 14:00 17/07/2025 FC Petrocub xBirkirkara FC 14:00 17/07/2025 F91 Diddeleng x Atlètic Escaldes 14:00 17/07/2025 Penybont FC x FK Kauno Žalgiris 14:00 17/07/2025 FC Koper x FK Željezničar 14:30 17/07/2025 FK Partizani x Nõmme Kalju FC 15:00 17/07/2025 FC Neman Grodno x FC Urartu 15:00 17/07/2025 FC Dynamo Brest x FK Sutjeska-Nikšić 15:30 17/07/2025 KÍ Klaksvík x SJK Seinäjoki 15:45 17/07/2025 Víkingur Reykjavík x FC Malisheva 15:45 17/07/2025 Cliftonville FC x St Joseph's FC 15:45 17/07/2025 La Fiorita 1967 x FC Vardar 16:00 17/07/2025

2ª rodada - jogo de ida

PFC Zire x HNK Hajduk Split 12:30 23/07/2025 Silkeborg IF x KA Akureyri 14:00 23/07/2025

FC Astana x FC Zimbru Chisinau 11:00 24/07/2025 Rosenborg BK x FK Banga 13:00 24/07/2025 Ararat-Armenia FC x Universitatea Cluj 13:00 24/07/2025 Aris Limassol FC x Puskás Akadémia FC 13:00 24/07/2025 Araz-Naxçıvan PFK x Aris Thessaloniki FC 13:00 24/07/2025 Hammarby Fotboll x R. Charleroi SC 14:00 24/07/2025 FK Novi Pazar x Jagiellonia Białystok 14:00 24/07/2025 PFC Cherno More x İstanbul Başakşehir FK 14:00 24/07/2025 FC Vaduz x Dungannon Swifts FC 14:30 24/07/2025 NK Varaždin x Santa Clara 15:00 24/07/2025 FK Austria Wien x Spaeri FC 15:30 24/07/2025 Dundee United FC x FC UNA Strassen 15:45 24/07/2025 Havnar Bóltfelag x Brøndby IF 15:45 24/07/2025 Raków Częstochowa x MŠK Žilina 16:00 24/07/2025 FK Sarajevo x Universitatea Craiova 16:00 24/07/2025

2ª rodada - jogo de volta

FK Banga x Rosenborg BK 13:00 31/07/2025 Spaeri FC x FK Austria Wien 13:00 31/07/2025 FC UNA Strassen x Dundee United FC 14:00 31/07/2025 Universitatea Cluj x Ararat-Armenia FC 14:00 31/07/2025 FC Zimbru Chisinau x FC Astana 14:00 31/07/2025 Brøndby IF x Havnar Bóltfelag 14:30 31/07/2025 Universitatea Craiova x FK Sarajevo 14:30 31/07/2025 İstanbul Başakşehir FK x PFC Cherno More 14:45 31/07/2025 KA Akureyri x Silkeborg IF 15:00 31/07/2025 CD Santa Clara x NK Varaždin 15:00 31/07/2025 R. Charleroi SC x Hammarby Fotboll 15:00 31/07/2025 Puskás Akadémia FC x Aris Limassol FC 15:00 31/07/2025 Jagiellonia Białystok x FK Novi Pazar 15:15 31/07/2025 Aris Thessaloniki FC x Araz-Naxçıvan PFK 15:15 31/07/2025 MŠK Žilina x Raków Częstochowa 15:30 31/07/2025 Dungannon Swifts FC x FC Vaduz 15:45 31/07/2025 HNK Hajduk Split x PFC Zire 16:00 31/07/2025

Quando serão os sorteios da Conference League 2025/26?

Primeira qualificação: 17 de Junho de 2025

Segunda qualificação: 18 de Junho de 2025

Terceira qualificação: 21 de Julho de 2025

Playoff: 4 de Agosto de 2025

Fase de liga: 29 de Agosto de 2025

Playoff da fase de liga: por definir

Mata-mata (oitavas, quartas, semis e final): 27 de Fevereiro de 2026

Quando são os jogos da fase de liga da Conference League 2025/26?

Rodada 1: 2 de Outubro de 2025

Rodada 2: 23 de Outubro de 2025

Rodada 3: 6 de Novembro de 2025

Rodada 4: 27 de Novembro de 2025

Rodada 5: 11 de Dezembro de 2025

Rodada 6: 18 de Dezembro de 2025

Datas dos jogos do mata-mata da Conference League 2025/26?

Playoff da fase de liga: 19 e 26 de fevereiro de 2026

Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026

Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026

Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026

Final: 27 de maio de 2026 (Leipzig)

Onde e quando será a final da Conference League?

A final da Conference League 2025/26 será disputada na RB Arena, em Leipzig. O estádio com capacidade para 47.000 pessoas recebeu cinco jogos do Campeonato do Mundo de 2006 e quatro da Euro 2024, incluindo o empate entre Croácia e Itália em 1 a 1 pelo Grupo B.

Além do troféu da Conference League, o vencedor de 2025/26 ganha também um lugar na fase de liga da Europa League 2026/27, caso não se qualifique por meio da sua competição nacional.