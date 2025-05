Ídolo do Real Madrid, Zidane dá opinião sobre Lamine Yamal

O atacante Lamine Yamal é a grande sensação da temporada do Barcelona. Com apenas 17 anos, a joia foi fundamental no título de La Liga e da Copa do Rei do clube catalão, e é um dos candidatos ao prêmio da Bola de Ouro. E Zinedine Zidane, ex-técnico do Real Madrid tricampeão da Champions League, se derreteu pelo jovem espanhol.

Em evento organizado nesta segunda-feira (26) com a Adidas, na Champs-Élysées, no coração de Paris, Zidane concedeu uma entrevista ao Foot-Mercato na qual destacou o talento da estrela em ascensão do Barcelona. Para o ex-jogador, a atuação de Yamal na semifinal da Liga dos Campeões foi algo que ele "nunca viu antes".

— Quando você o vê jogar, por exemplo, o segundo tempo que ele jogou contra a Inter nas semifinais da Champions, eu nunca vi nada assim na minha vida. É impressionante ver alguém que domina sua arte daquele jeito em campo — disse Zidane.

Sem treinar nenhum clube desde a saída do Real Madrid em 2021, Zidane também comentou sobre as intenções de ser técnico da seleção francesa num futuro próximo.

— Claro que é um desejo (ser treinador da França). Mas há um treinador, há uma equipe e temos de respeitar tudo e é isso que fazemos. Mas, quando chegar a altura, será um grande prazer se a oportunidade surgir — revelou.

Eliminação do Barcelona de Lamine Yamal

Lamine Yamal em ação do jogo do Barcelona contra Inter de Milão pela semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Apesar da eliminação do Barcelona, em campo, a equipe do técnico Hansi Flick protagonizou uma partida emocionante com a Inter de Milão. O confronto foi marcado por reviravoltas e momentos de altos e baixos de ambos os times. Os Culés foram dominados no primeiro tempo de jogo e foram para os vestiários com a derrota parcial de 2 a 0.

Com muita resiliência, o time catalão conseguiu virar o placar na segunda etapa e chegou a ter a classificação em mãos de forma momentanea. Os gols foram marcados por Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Lamine Yamal não teve participação direta em nenhum dos tentos, mas deu um espetáculo de futebol.

Nos minutos finais do tempo regulamentar, Francesco Acerbi voltou a balançar as redes para a Inter de Milão e a partida terminou empatada em 3 a 3. Na prorrogação, Davide Fratessi fez o gol da classificação do clube italiano.

