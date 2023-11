O MONSTRO APARECE

No clássico contra o Manchester City, o Chelsea teve um de seus gols marcado por Thiago Silva. No alucinante empate em 4 a 4, Thiago fez o primeiro gol dos Blues: em cobrança de escanteio de Jack Gallagher, o zagueiro antecipou o corte de Haaland e desviou de raspão para vencer o goleiro Ederson. Este foi o primeiro tento marcado pelo defensor na Premier League desde janeiro de 2022. No fim, o jogador de 39 anos quase saiu como um vilão involuntário após Rodri marcar o quarto do City com chute que desviou no brasileiro, mas Cole Palmer conseguiu empatar já nos acréscimos e aliviar o companheiro.