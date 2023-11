O segundo tempo não foi diferente: logo no comecinho, Haaland marcou de carrinho e chegou ao seu 13º gol no campeonato. O Chelsea reagiu, com gol do centroavante Nicolas Jackson, após rebote de Ederson. Aos 41 minutos, Rodri bateu de fora da área, a bola desviou em Thiago Silva e matou Sánchez. O gol já dava tons de definição quando Armando Broja foi derrubado na área por Rúben Dias. Cole Palmer, ex-City, foi para a cobrança e encheu o pé, deixando tudo igual.