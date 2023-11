O resultado do jogo entre Botafogo e Bragantino embolou ainda mais a parte de cima da tabela do campeonato. O time carioca agora é o segundo colocado - atrás apenas do Palmeiras -, com 60 pontos e um jogo a menos. Já o Massa Bruta, ocupa a quarta posição com 59 pontos e também com um jogo atrasado.