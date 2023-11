LAZIO 0x0 ROMA: MUITA TENSÃO, POUCA EMOÇÃO

Em um dos jogos mais aguardados do fim de semana europeu, o Derby della Capitale não teve muitos momentos memoráveis. Lazio e Roma entraram em campo no Estádio Olímpico, mas não fizeram um bom jogo, tendo mais medo de perder do que qualquer vontade de ganhar. A tensão tomou conta dos jogadores, com direito a discussões entre os jogadores, e o empate sem gols permaneceu no placar.



A igualdade foi ruim para as duas equipes. Os Biancocelesti estacionaram na 10ª colocação, com 17 pontos; três posições acima, estão os Giallorossi, com um pontinho a mais.