ATLÉTICO DE MADRID 3x1 VILLARREAL: GÊNIO E DECISIVO

No fechamento da 13ª jornada espanhola, o bom time de Diego Simeone recebeu o Villarreal, comandado pelo treinador interino Miguel Ángel Tena. E quem saiu na frente foi o Submarino Amarelo: Sorloth bateu firme, Oblak deu rebote e Gerard Moreno fuzilou as redes do Cívitas Metropolitano. O empate viria apenas no final da primeira etapa: Griezmann começou a mostrar seu lado decisivo e cruzou para Witsel marcar seu primeiro gol pelo Atlético com o gol aberto. A virada tardou, mas saiu aos 35 do segundo tempo, com lançamento de Koke, passe de Llorente e finalização de Griezmann para o fundo das redes. Ainda houve tempo para o brasileiro Samuel Lino receber de Pablo Barrios e fechar o caixão amarelo, para comemoração efusiva de Diego Simeone.