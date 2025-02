Vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu não é uma tarefa simples. A mística do clube em sua casa é tamanha que nem mesmo o verso memorável "clássico é clássico e vice-versa" tem ajudado o grande rival local Atlético de Madrid nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid publica vídeo criticando arbitragem antes de clássico; Atlético se revolta nas redes

As duas equipes se enfrentam neste sábado (8) valendo a liderança de La Liga, já que ambas estão separadas por apenas um ponto, com vantagem dos donos da casa. E para alcançar a ponta da tabela, os Colchoneros precisarão superar a tal mística que os sobrepujou em quase toda a última década.

A última vitória da equipe de Diego Simeone no Bernabéu aconteceu em 27 de fevereiro de 2016. Naquele dia, o triunfo foi conquistado com placar mínimo, de um herói nada improvável. Aos oito minutos do segundo tempo, Antoine Griezmann anotou o único tento da partida, aproveitando espaço deixado pela defesa, abrindo a jogada com o brasileiro Filipe Luís - atual técnico do Flamengo - e recebendo de volta para finalizar com categoria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde então, foram quatro derrotas e seis empates jogando no estádio rival. Uma das igualdades, inclusive, foi por competição de mata-mata (Copa do Rei), o que forçou prorrogação. Nos 30' adicionais, a equipe sucumbiu fisicamente e sofreu dois gols, sendo eliminada dentro dos 120 minutos.

continua após a publicidade

⚔️ Os últimos jogos entre Atlético e Real no Bernabéu:

⚽ Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid - La Liga 2023-24

⚽ Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid - La Liga 2022-23

⚽ Real Madrid 3x1 Atlético de Madrid - Copa do Rei 2022-23 (1x1 nos 90', 2x0 na prorrogação)

⚽ Real Madrid 2x0 Atlético de Madrid - La Liga 2021-22

⚽ Real Madrid 2x0 Atlético de Madrid - La Liga 2020-21

⚽ Real Madrid 1x0 Atlético de Madrid - La Liga 2019-20

⚽ Real Madrid 0x0 Atlético de Madrid - La Liga 2018-19

⚽ Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid - La Liga 2017-18

⚽ Real Madrid 3x0 Atlético de Madrid - Champions League 2016-17

⚽ Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid - La Liga 2016-17

⚽ Real Madrid 0x1 Atlético de Madrid - La Liga 2015-16

A bola rola no clássico da capital espanhola às 17h (de Brasília) deste sábado (8). Os Merengues ocupam a primeira colocação com 49 pontos, enquanto os visitantes vêm logo atrás, com um a menos.

➡️ Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga