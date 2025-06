A temporada 2024/25 de La Liga chegou ao fim com os brasileiros, mais uma vez, deixando sua marca. Entre jovens talentos como Endrick e nomes já consagrados como Vini Jr e Raphinha, não faltaram atuações de destaque ao longo da competição. Espalhados por clubes como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis e Valladolid, os atletas do Brasil se destacaram em diferentes funções, liderando rankings e ganhando espaço nas estatísticas mais relevantes da liga.

Veja, a seguir, um balanço final do desempenho dos principais brasileiros na elite do futebol espanhol.

Raphinha: campeão e destaque pelo Barcelona

Raphinha foi uma peça-chave no time campeão do Barcelona. O camisa 11 da equipe catalã terminou como o 2º jogador de La Liga com mais ações ofensivas de alto impacto, com 132 no total. Também encerrou a temporada como o 3º maior assistente, com 8 passes decisivos. Nos passes na zona de ataque (657) e passes que originaram finalizações (85), ficou entre os quatro melhores da liga. O atacante ainda se destacou nas finalizações — foram 114 chutes, com 47 bem direcionados — e liderou o número de sprints, com impressionantes 2.065 arrancadas.

Vini Jr: dribles, gols e assistências

Pelo lado esquerdo do Real Madrid, Vini Júnior manteve sua constância. Foi o 2º maior driblador da LALIGA, com 209 tentativas, e teve o 4º maior número de dribles bem-sucedidos, com 82. Também foi o 2º em ações ofensivas de alto impacto (86) e ficou entre os três primeiros em gols marcados (11), passes na zona de ataque (496) e passes que geraram finalizações (57). Com 8 assistências, terminou na liderança da sua posição e em 3º no ranking geral de todos os jogadores da LALIGA. Ainda registrou 1.286 sprints, sendo o 2º entre os atletas da esquerda.

Antony: eficiência e criatividade na ponta direita

Antony está de volta à Seleção Brasileira após bela temporada em La Liga pelo Betis (Foto: Divulgação/X)

Atuando pelo lado direito do Real Betis, Antony foi um dos jogadores mais produtivos de sua posição. Terminou na 2º colocação em ações ofensivas de alto impacto (3,35 por jogo), passes na zona de ataque (25,96) e gols por partida (0,32). Liderou o ranking de passes que originaram finalizações (2,27) e também apareceu entre os melhores em finalizações bem orientadas (1,07), sendo o 4º nesse critério.

Rodrygo: consistência na criação ofensiva

Rodrygo desempenhou um papel essencial no ataque do Real Madrid. Pela direita, foi o 2º jogador da posição em passes na zona de ataque (563) e o 5º no ranking geral de La Liga. Também encerrou a campanha entre os cinco melhores da direita em ações ofensivas de alto impacto (69), passes para finalização (49), finalizações (54), dribles (117) e dribles bem-sucedidos (49), confirmando sua regularidade e contribuição ofensiva ao longo da temporada.

Samuel Lino: potência física e presença ofensiva

Samuel Lino, do Atlético de Madrid, demonstrou evolução e entrega tática. Pela esquerda, foi o 3º em finalizações bem orientadas (1,18 por jogo) e ficou entre os cinco melhores da posição em passes no terço ofensivo (15,78), finalizações totais (2,52) e sprints (53,15).

Endrick: potencial técnico em ascensão

Em sua primeira temporada pelo Real Madrid, Endrick deixou sua marca no ataque do time. Foi o 3º melhor entre os centroavantes de La Liga em passes curtos, médios e longos, com alto índice de acerto em todos os tipos. Também terminou com média de 5,33 passes que geraram finalizações por partida, ocupando o 3º lugar. Com 1,4 finalizações bem direcionadas por jogo, figurou entre os cinco melhores nesse quesito.

Marcos André: presença física e entrega no Valladolid

Mesmo com o rebaixamento da equipe para La Liga, Marcos André teve participação destacada no Valladolid. O jogador terminou como o 2º do time em duelos aéreos vencidos (91) e também foi o 2º em dribles (46). Em finalizações, ficou em 3º com 22 chutes, e registrou 17 dribles bem-sucedidos, o 4º maior número do elenco.

Natan: segurança e regularidade na defesa do Betis

Natan foi destaque em La Liga (Foto: AFP)

No setor defensivo, Natan teve papel de estabilidade no Real Betis. Com 31 jogos e 2.453 minutos disputados, terminou a temporada como o 2º jogador do elenco com mais passes completados. Atuando como zagueiro central pela esquerda, participou da maior parte dos jogos como titular (23), sendo um nome importante na rotação da defesa.

