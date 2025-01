Manchester City anuncia compra de atacante sensação da temporada europeia

O Manchester City segue ativo na janela de transferências do meio da temporada na Europa. Nesta quinta (23), o clube inglês anunciou a contratação de Omar Marmoush, atacante egípcio de 25 anos que atuava pelo Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na Bundesliga. O acordo pelo atleta gira em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões) e o vínculo será até junho de 2029.

Marmoush vive grande fase desde a temporada passada, quando somou 17 gols e seis assistências em 41 jogos disputados. Em 2024-25, os números são ainda mais expressivos: 20 gols e 13 passes em apenas 26 partidas. Antes de se transferir para o Manchester City, o atacante era o segundo colocado na artilharia da Bundesliga (15), atrás apenas de Harry Kane (16), do Bayern de Munique. Além disso, é o atleta com mais participações em gols na liga alemã até o momento (24).

As comparações com o compatriota Mohamed Salah, astro do Liverpool, rival dos Cityzens, são inevitáveis. Omar Marmoush chega para ocupar um espaço vazio no elenco da equipe de Pep Guardiola desde a saída de Julián Álvarez para o Atlético de Madrid, na janela passada. Coadjuvante de luxo de Erling Haaland, o atacante é destaque pela visão de jogo, habilidade com a bola nos pés e ótima capacidade de finalização.

Omar Marmoush, atacante do Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Quem é Omar Marmoush, reforço do Manchester City?

Nascido no Cairo, capital do Egito, Marmoush começou no futebol pelo Wadi Degla, time da segunda divisão egípcia, em 2016. Aos 17 anos, foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, inicialmente para integrar a equipe secundária. Pelo Time B, foram 11 gols e duas assistências em 36 partidas. No período, ele também teve passagens por St. Pauli e Stuttgart, do futebol alemão.

Após desempenho sem brilho, Marmoush ganhou oportunidade de atuar no elenco profissional de maneira constante na temporada 2022/23, quando participou de 33 jogos da Bundesliga, com cinco gols marcados. No entanto, o jogador não renovou com o Wolfsburg para a temporada seguinte.

Em transação gratuita, assinou com o Frankfurt em julho de 2023. Hoje, é a peça mais importante no ataque da equipe, sendo o jogador com o maior número de assistências (9) e o vice-líder na artilharia (15) da Bundesliga 2024/25. Especialista em bolas paradas e versátil no campo ofensivo, Marmoush tem 37 gols e 20 assistências pelo clube em duas temporadas.

Além disso, ele ganhou espaço na seleção nacional nas últimas temporadas, formando dupla com um dos melhores jogadores do mundo: Mohamed Salah. Na atual temporada, os dois estão na lista dos jogadores com o maior números de participação em gols.

