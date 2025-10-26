menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com Vini e Yamal titulares, veja as escalações de Real Madrid e Barcelona

El Clásico movimenta a décima rodada de La Liga

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
11:29
Vini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona
imagem cameraVini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona (Fotos: Thomas Coex e Manaure Quintero/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Em duelo que vale a liderança do campeonato, os treinadores Xabi Alonso e Marcus Sorg (Hansi Flick está suspenso) contam com desfalques importantes, mas ainda contam com astros, como Kylian Mbappé, Vini Jr, Lamine Yamal e Pedri, que começaram o El Clásico entre os titulares.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalações do El Clásico

Real Madrid

Titulares: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vini Jr., Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

continua após a publicidade

Reservas: Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Endrick, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Ferland Mendy e Franco Mastantuono.

Barcelona

Titulares: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford e Ferran Torres.

continua após a publicidade

Reservas: Ronald Araújo, Marc Casadó, Gerrard Martín, Marc Bernal, Jofre Torrents, Dro Fernández, Roony Bardghji, Toni Fernández, Diego Kochen, Eder Aller e Xavi Espart.

Como chegam as equipes para o El Clásico?

O El Clásico deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.

O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)
Lamine Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias