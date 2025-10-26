Com Vini e Yamal titulares, veja as escalações de Real Madrid e Barcelona
El Clásico movimenta a décima rodada de La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Em duelo que vale a liderança do campeonato, os treinadores Xabi Alonso e Marcus Sorg (Hansi Flick está suspenso) contam com desfalques importantes, mas ainda contam com astros, como Kylian Mbappé, Vini Jr, Lamine Yamal e Pedri, que começaram o El Clásico entre os titulares.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha viaja para Real Madrid x Barcelona em avião fretado; entenda
Futebol Internacional26/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol expõe ‘risco’ que Yamal corre em duelo contra Real Madrid
Futebol Internacional26/10/2025
- Futebol Internacional
Vini Jr e Yamal protagonizam duelo de ‘Bolas de Ouro’ em El Clásico
Futebol Internacional26/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Escalações do El Clásico
Real Madrid
Titulares: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vini Jr., Jude Bellingham e Kylian Mbappé.
Reservas: Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Endrick, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Ferland Mendy e Franco Mastantuono.
Barcelona
Titulares: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford e Ferran Torres.
Reservas: Ronald Araújo, Marc Casadó, Gerrard Martín, Marc Bernal, Jofre Torrents, Dro Fernández, Roony Bardghji, Toni Fernández, Diego Kochen, Eder Aller e Xavi Espart.
Como chegam as equipes para o El Clásico?
O El Clásico deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.
O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.
Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias