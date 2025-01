Barcelona ressurge como possível destino para astro do Liverpool

O Liverpool vive uma série de incertezas sobre o elenco na sequência da temporada. Além da principal novela, que envolve o astro da equipe e um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, Mohamed Salah, um rumor que ressurge em diários europeus é o interesse do Barcelona no atacante colombiano Luis Díaz.

De acordo com a rádio Antena 2, o clube blaugrana planeja uma investida de 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões), mais bônus, pelo jogador. O interesse catalão não é novidade: o Barcelona monitora a situação do cafetero desde o último verão europeu.

Aliás, o interesse é recíproco. Em novembro de 2023, o pai de Luis Díaz revelou que o filho sonha com a oportunidade de atuar no Barcelona:

— É verdade que Luis é um torcedor fiel do Barça e seu sonho seria ir para lá. Até agora gostaria de agradecer ao Porto e ao Liverpool pela forma como o acolheram e receberam. Ele é um jogador que tem facilidade de conquistar pelo jeito que é, pela humildade, pelo trabalho, pela dedicação, é um jogador muito disciplinado, graças a Deus. Não haveria problema se Luis viesse para Barça porque é um time de ponta e um dos melhores do mundo.

Luis Díaz em ação pelo Liverpool (Foto: AFP)

Porém, para assinar com o ponta, será preciso impressionar os Reds com uma proposta. E é neste passo que o Barcelona pode encontrar dificuldades, afinal, o clube passa por uma grave dificuldade para se enquadrar nas regras financeiras de La Liga, o que atrapalhou, recentemente, a inscrição de Dani Olmo e Pau Victor para a disputa do segundo semestre da competição. Após recorrer na Justiça, o clube conseguiu a liberação da dupla, que esteve disponível no empate contra o Getafe, no último sábado (18).

Apesar disso, os problemas envolvendo os cofres do clube não seriam um problema para a contratação, de acordo com a rádio colombiana. O futuro de Luis Díaz é incerto em Anfield. Desejado por Hansi Flick, o jogador acrescentaria velocidade ao ataque, que já conta com Raphinha e Lamine Yamal. Caso não seja possível realizar uma oferta em janeiro, uma proposta ao final da temporada europeia não é descartada pela diretoria blaugrana.

