Com show de brasileiros, veja como foi o domingo (1) da Premier League

A 24ª rodada da Premier League continuou neste domingo (1), com quarto ogos que já movimentaram as duas partes da tabela. Em casa, o vice-líder Manchester City empatou por 2 a 2 com o Tottenham e se afastou do Arsenal, que ocupa a primeira colocação e venceu o Leeds United por 4 a 0, no sábado (31). No Old Trafford, Manchester United e Fulham protagonizaram grande jogo, com protagonismo de três brasileiros e vitória heroica dos Diabos Vermelhos.

A rodada será finalizada na segunda-feira (2), com o duelo entre Sunderland e Burnley, no Stadium of Light, em Sunderland (ING), às 17h (de Brasília).

Manchester United 3x2 Fulham

O Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2, em partida realizada em Old Trafford. O resultado garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe sob o comando de Michael Carrick. Com os três pontos, o clube retornou à quarta colocação da Premier League, zona de classificação para a Champions League, enquanto o Fulham permaneceu na parte intermediária da tabela.

A equipe mandante construiu sua vantagem inicial com dois gols de jogadores brasileiros. No primeiro tempo, Casemiro abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Bruno Fernandes. No início da etapa final, Matheus Cunha marcou o segundo gol com um chute forte, após assistência de Casemiro. O Fulham teve dois gols anulados por impedimento antes de conseguir reagir no placar.

Os momentos finais da partida definiram o marcador. O Fulham chegou ao empate com gols de Raúl Jiménez, de pênalti, e de Kevin, já nos acréscimos. Contudo, no último lance do jogo, Benjamin Sesko marcou o terceiro gol para o Manchester United, finalizando após passe de Bruno Fernandes e decretando a vitória dos Diabos Vermelhos.

Matheus Cunha comemora gol na vitória do United sobre o Fulham por 3 a 2 (Foto: Paul Ellis / AFP)

Aston Villa 0x1 Brentford

Em casa, o Aston Villa sofreu duro golpe na briga pelo título ao ser derrotado para o Brentford por 1 a 0. Aos 42 minutos da primeira etapa, as Abelhas tiveram um jogador expulso após Kevin Schade atingir Matty Cash com a sola da chuteira na região do abdômen. Porém, mesmo com um a menos, os visitantes não se abalaram e, antes mesmo do intervalo, Dango Ouattara apareceu na área para marcar o gol que deu a vitória ao Brentford no Villa Park.

Na segunda etapa, o Aston Villa pressionou a defesa do Brentford até o final, mas não conseguiu o gol de empate. Com o resultado, os Villans ficam com os mesmos 46 pontos, contra 53 do líder Arsenal, que venceu na rodada, por 4 a 0, sobre o Leeds United.

O Brentford venceu o Aston Villa pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Tottenham 2x2 Manchester City

Tottenham e Manchester City empataram por 2 a 2, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). No primeiro tempo, os Citizens aproveitaram os erros dos Spurs e abriram 2 a 0, com gols de Rayan Cherki e Antoine Semenyo.

No retorno para o segundo tempo, a equipe comandada por Thomas Frank reagiu e começou a levar perigo ao gol de Donnarumma. Aos oito minutos, após lançamento de Xavi Simons, Dominic Solanke conseguiu dominar a bola e finalizou, mesmo com a chegada de Marc Guéhi, para diminuir o placar. Minutos depois, o atacante inglês recebeu cruzamento de Conor Gallagher e, de escorpião, empatou o placar ao Tottenham.

Com o resultado, o Manchester City chegou aos 47 pontos e vê o líder Arsenal se distanciar mais uma vez — seis pontos de desvantagem. Já o Tottenham segue na 14ª colocação, 11 pontos atrás do Chelsea, último time dentro da zona de classificação para Champions League.

Pela Premier League, Tottenham e Manchester City empataram por 2 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Outros resultados da Premier League

Sábado (31)

Leeds United 0x4 Arsenal Wolves 0x2 Bournemouth Brighton 1x1 Everton Chelsea 3x2 West Ham Liverpool 4x1 Newcastle

Domingo (1)

Manchester United 3x2 Fulham

Nottingham Forest 1x1 Crystal Palace

Aston Villa 0x1 Brentford

Tottenham 2x2 Manchester City

Segunda-feira (2)

Sunderland x Burnley

