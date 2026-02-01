Com show de brasileiros, veja como foi o domingo (1) da Premier League
Quatro jogos deram continuidade a 24ª rodada da competição
A 24ª rodada da Premier League continuou neste domingo (1), com quarto ogos que já movimentaram as duas partes da tabela. Em casa, o vice-líder Manchester City empatou por 2 a 2 com o Tottenham e se afastou do Arsenal, que ocupa a primeira colocação e venceu o Leeds United por 4 a 0, no sábado (31). No Old Trafford, Manchester United e Fulham protagonizaram grande jogo, com protagonismo de três brasileiros e vitória heroica dos Diabos Vermelhos.
A rodada será finalizada na segunda-feira (2), com o duelo entre Sunderland e Burnley, no Stadium of Light, em Sunderland (ING), às 17h (de Brasília).
Manchester United 3x2 Fulham
O Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2, em partida realizada em Old Trafford. O resultado garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe sob o comando de Michael Carrick. Com os três pontos, o clube retornou à quarta colocação da Premier League, zona de classificação para a Champions League, enquanto o Fulham permaneceu na parte intermediária da tabela.
A equipe mandante construiu sua vantagem inicial com dois gols de jogadores brasileiros. No primeiro tempo, Casemiro abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Bruno Fernandes. No início da etapa final, Matheus Cunha marcou o segundo gol com um chute forte, após assistência de Casemiro. O Fulham teve dois gols anulados por impedimento antes de conseguir reagir no placar.
Os momentos finais da partida definiram o marcador. O Fulham chegou ao empate com gols de Raúl Jiménez, de pênalti, e de Kevin, já nos acréscimos. Contudo, no último lance do jogo, Benjamin Sesko marcou o terceiro gol para o Manchester United, finalizando após passe de Bruno Fernandes e decretando a vitória dos Diabos Vermelhos.
Aston Villa 0x1 Brentford
Em casa, o Aston Villa sofreu duro golpe na briga pelo título ao ser derrotado para o Brentford por 1 a 0. Aos 42 minutos da primeira etapa, as Abelhas tiveram um jogador expulso após Kevin Schade atingir Matty Cash com a sola da chuteira na região do abdômen. Porém, mesmo com um a menos, os visitantes não se abalaram e, antes mesmo do intervalo, Dango Ouattara apareceu na área para marcar o gol que deu a vitória ao Brentford no Villa Park.
Na segunda etapa, o Aston Villa pressionou a defesa do Brentford até o final, mas não conseguiu o gol de empate. Com o resultado, os Villans ficam com os mesmos 46 pontos, contra 53 do líder Arsenal, que venceu na rodada, por 4 a 0, sobre o Leeds United.
Tottenham 2x2 Manchester City
Tottenham e Manchester City empataram por 2 a 2, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). No primeiro tempo, os Citizens aproveitaram os erros dos Spurs e abriram 2 a 0, com gols de Rayan Cherki e Antoine Semenyo.
No retorno para o segundo tempo, a equipe comandada por Thomas Frank reagiu e começou a levar perigo ao gol de Donnarumma. Aos oito minutos, após lançamento de Xavi Simons, Dominic Solanke conseguiu dominar a bola e finalizou, mesmo com a chegada de Marc Guéhi, para diminuir o placar. Minutos depois, o atacante inglês recebeu cruzamento de Conor Gallagher e, de escorpião, empatou o placar ao Tottenham.
Com o resultado, o Manchester City chegou aos 47 pontos e vê o líder Arsenal se distanciar mais uma vez — seis pontos de desvantagem. Já o Tottenham segue na 14ª colocação, 11 pontos atrás do Chelsea, último time dentro da zona de classificação para Champions League.
Outros resultados da Premier League
Sábado (31)
- Leeds United 0x4 Arsenal
- Wolves 0x2 Bournemouth
- Brighton 1x1 Everton
- Chelsea 3x2 West Ham
- Liverpool 4x1 Newcastle
Domingo (1)
- Manchester United 3x2 Fulham
- Nottingham Forest 1x1 Crystal Palace
- Aston Villa 0x1 Brentford
- Tottenham 2x2 Manchester City
Segunda-feira (2)
- Sunderland x Burnley
