Bruno Fernandes chegou à marca de 20 assistências na atual edição da Premier League e igualou o recorde da competição. O meia atingiu o feito neste domingo (17), na vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest no Old Trafford, válida pela 37ª rodada.

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O português se junta a Thierry Henry e Kevin de Bruyne como os jogadores com mais passes para gol em uma única edição do Campeonato Inglês desde 1992. O francês registrou a marca pelo Arsenal na temporada 2002/03, enquanto o belga conseguiu o feito pelo Manchester City em 2019/20.

O recorde de Bruno Fernandes veio aos 31 minutos do segundo tempo. Ele recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Mbeumo, dentro da área, completar de primeira e fazer o terceiro dos Red Devils contra o Nottingham Forest.

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O português terá ainda a chance de se isolar como o maior assistente de uma única edição de Premier League. O Manchester United volta a campo no próximo domingo (24) e visita o Brighton pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês, com Bruno Fernandes em busca de quebrar o recorde de assistências.

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Bruno Fernandes em ação pelo Manchester United contra o Nottingham Forest, jogo em que igualou o recorde de assistências de uma edição de Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

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