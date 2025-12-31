Com River Plate e Flamengo, veja o Top-10 das maiores médias de público em 2025
Ambos são os únicos representantes sul-americanos no top-10, que é majoritariamente composto por clubes europeus
O River Plate liderou o ranking de clubes com as maiores médias de público por partida em 2025, segundo levantamento divulgado pelo site "Transfermarkt", especializado em transferências e estatísticas do futebol. Além da equipe argentina, o Flamengo foi o único brasileiro a aparecer entre os dez primeiros colocados.
O River registrou média de 85.018 torcedores por jogo ao longo do ano, Rubro-Negro ocupa a 10ª posição, com média de 62.191 torcedores por partida. Ambos são os únicos representantes sul-americanos no top-10, que é majoritariamente composto por clubes europeus. A lista inclui Borussia Dortmund e Bayern de Munique, da Alemanha; Milan e Inter de Milão, da Itália; Manchester United e West Ham, da Inglaterra; além do Olympique de Marselha, da França.
Entre os demais brasileiros, o Cruzeiro aparece como o segundo melhor colocado, na 37ª posição, com média de 43.100 torcedores por jogo. O Corinthians surge logo atrás, em 41º lugar, com 40.680 torcedores por partida.
Após a divulgação do ranking, o River Plate publicou uma mensagem comemorando o resultado, destacando a liderança mundial em média de público pelo terceiro ano consecutivo.
— River, o mais convocante do mundo. Com uma média de 85.018 torcedores por jogo, o Milionário foi o Clube mais assistido por espectadores do mundo pelo terceiro ano consecutivo — escreveu o clube argentino nas redes sociais.
As 10 maiores médias de público de 2025
- River Plate: 85.018 torcedores por jogo
- Borussia Dortmund: 81.241
- Bayern de Munique: 75.000
- Real Madrid: 74.307
- Manchester United: 73.987
- Milan: 70.958
- Inter de Milão: 68.881
- Olympique de Marselha: 64.945
- West Ham: 62.454
- Flamengo: 62.191
