O River Plate liderou o ranking de clubes com as maiores médias de público por partida em 2025, segundo levantamento divulgado pelo site "Transfermarkt", especializado em transferências e estatísticas do futebol. Além da equipe argentina, o Flamengo foi o único brasileiro a aparecer entre os dez primeiros colocados.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O River registrou média de 85.018 torcedores por jogo ao longo do ano, Rubro-Negro ocupa a 10ª posição, com média de 62.191 torcedores por partida. Ambos são os únicos representantes sul-americanos no top-10, que é majoritariamente composto por clubes europeus. A lista inclui Borussia Dortmund e Bayern de Munique, da Alemanha; Milan e Inter de Milão, da Itália; Manchester United e West Ham, da Inglaterra; além do Olympique de Marselha, da França.

continua após a publicidade

Entre os demais brasileiros, o Cruzeiro aparece como o segundo melhor colocado, na 37ª posição, com média de 43.100 torcedores por jogo. O Corinthians surge logo atrás, em 41º lugar, com 40.680 torcedores por partida.

Após a divulgação do ranking, o River Plate publicou uma mensagem comemorando o resultado, destacando a liderança mundial em média de público pelo terceiro ano consecutivo.

continua após a publicidade

— River, o mais convocante do mundo. Com uma média de 85.018 torcedores por jogo, o Milionário foi o Clube mais assistido por espectadores do mundo pelo terceiro ano consecutivo — escreveu o clube argentino nas redes sociais.

Torcida do Flamengo durante jogo contra o Ceará, antes da confirmação do título do Brasileirão (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)

As 10 maiores médias de público de 2025

1 . River Plate: 85.018 torcedores por jogo 2 . Borussia Dortmund: 81.241 3 . Bayern de Munique: 75.000 4 . Real Madrid: 74.307 5 . Manchester United: 73.987 6 . Milan: 70.958 7 . Inter de Milão: 68.881 8 . Olympique de Marselha: 64.945 9 . West Ham: 62.454 10 . Flamengo: 62.191

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial