Técnico do Barcelona revela conversa com Yamal após polêmicas

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick revelou uma conversa com Lamine Yamal após as polêmicas envolvendo o El Clásico. Em coletiva, o treinador não poupou elogios ao jovem de 18 anos, que foi alvo de muitas críticas na última semana.

- Todas as semanas se fala dele. Acabei de falar com ele e está bem. Alguns dias tem dor, mas está evoluindo bem. Conversamos com ele e fazemos isso com normalidade. Somos sinceros. Sempre vou apoiá-lo e protegê-lo. É fantástico.

Hansi-Flick busca recuperar a melhor versão de Lamine Yamal no Barcelona após um início de temporada sem muito brilho. O comandante revelou como o vê atuando nas próximas partidas e quer o camisa 10 sendo mais ativo na criação de jogadas.

- Creio que a forma de voltar ao seu melhor nível é recuperar sua posição habitual. Ele pode se mover por dentro, por fora. É um jogador diferente e pode se mover em posições distintas. Mas o mais importante é tocar na bola, é seu ponto forte, é quando cria.

No início da temporada, Lamine Yamal lida com problemas na região do púbis e não vem conseguindo render no Barcelona como em 2024/2025. Neste domingo (2), o clube catalão encara o Elche e é uma oportunidade do jovem voltar a mostrar sua melhor versão em campo.

Temporada de Yamal no Barcelona

Em 2025/2026, Lamine Yamal disputou apenas oito partidas com o Barcelona, tendo marcado três gols e contribuído com cinco assistências. No entanto, o jovem não tem conseguido marcar a diferença, o que faz com que os culés ocupem a vice-liderança da La Liga e na 9ª colocação da Champions League.

