O Barcelona está trabalhando para contratar o atacante Marcus Rashford em definitivo, atualmente emprestado pelo Manchester United. O atleta agrada muito ao treinador e à comissão técnica, que desejam mantê-lo no clube, mas esbarram no alto salário como um entrave para a concretização do negócio, segundo o espanhol Sport.

continua após a publicidade

Com problemas relativos ao Fair Play financeiro, o clube catalão busca reduzir os vencimentos do jogador e contam com o desejo de Rashford em atuar pelo Barça – um dos principais fatores que viabilizaram o bom empréstimo, além da situação complicada que passava no United.

Enquanto ainda estava no time inglês, em julho de 2023, Rashford renovou seu contrato até 2028 e passou a receber 3,3 milhões de euros anuais (mais de 20 milhões de reais na cotação atual), tornando-se o atleta mais bem pago da Premier League à época.

continua após a publicidade

A multa rescisória do atacante está estimada em 35 milhões de euros (quase 220 milhões de reais), valor considerado justo pelo time espanhol. Caso a redução salarial seja aceita por Rashford, a tendência da negociação é de fluir bem entre os dois clubes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)

📆 Sequência do Barcelona, de Rashford, na temporada

O time de Rashford recebe o Elche, pela 11ª rodada da La Liga, no próximo domingo (2), às 14h30 (horário de Brasília). Vice-colocado, o Barcelona busca uma recuperação após a derrota para o rival Real Madrid, no último domingo (26), que é o atual líder, com cinco pontos a mais na tabela (22 e 27, respectivamente).

No meio da semana, as atenções viram para a Champions League. O Barça vai ao Estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, para enfrentar o Club Brugge, pela quarta rodada da competição, na quarta-feira (5). Os Culés estão na 9ª colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota na fase de liga do torneio.