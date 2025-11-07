Com retorno de camisa 10, Inglaterra divulga convocados para as Eliminatórias

O técnico Thomas Tuchel promoveu algumas mudanças na lista de convocados da Inglaterra para a última Data Fifa. Jude Bellingham, do Real Madrid, retorna à seleção, enquanto Trent Alexander-Arnold ficou de fora mais uma vez.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Meio-campista de 22 anos havia perdido as duas últimas convocações de Tuchel: uma em setembro, enquanto se recuperava de uma cirurgia no ombro, e outra no mês passado, por decisão do técnico alemão. Agora, estará à disposição do comandante para os confrontos contra a Sérvia, dia 13 de novembro, e contra a Albânia, dia 16.

continua após a publicidade

O lateral Alexander-Arnold foi mais uma vez deixado de fora, apesar de estar disponível após se recuperar de um problema físico que o afastou dos últimos jogos do Real Madrid. O defensor não atua pela Inglaterra desde junho e perdeu as últimas três convocações. Desde que Tuchel assumiu o comando da seleção inglesa, ele jogou apenas 26 minutos no total.

Veja a convocação da Inglaterra para a Data Fifa

Convocação da Inglaterra para as Eliminatórias (Foto: Reprodução)

Bellingham camisa 10?

Durante coletiva, Thomas Tuchel confirmou que Jude Bellingham usará a camisa 10 nos últimos compromissos do ciclo das Eliminatórias. A Inglaterra já está garantida na Copa do Mundo 2026, sendo a única - até o momento - seleção da Europa presente no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

continua após a publicidade

— Ele tem a capacidade de avançar e marcar gols. Pode parecer fácil, mas é uma qualidade excepcional. Vamos tentar encontrar espaços para ele avançar e marcar gols. Não acho que seja uma surpresa para ele competir nessa posição. Ele sabe que eu o quero lá porque, a partir dessa posição, ele encontra espaços para os jogadores que atuam como camisa 9. Ele tem a fome e a determinação para marcar gols, que é o que vemos no Real Madrid e, com sorte, veremos aqui também.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial