imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Grandes jogos agitam rodada da fase de liga da Champions League

Grandes duelos agitam a quarta rodada

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
04:20
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
imagem cameraTaça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
A quarta rodada da fase de liga da Champions League irá se iniciar nesta terça-feira (4) e contará com grandes jogos. Na Inglaterra, Liverpool e Real Madrid se encontram em situações diferentes, com os ingleses em má fase e os espanhóis invictos na competição. Em Paris, terá o encontro do líder PSG contra o vice-líder Bayern de Munique.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta rodada, os jogos começaram uma hora mais tarde que o habitual, devido ao fim do horário de verão na Europa Central. Com isso, as janelas de partidas da Champions League serão às 14h45 e 17h (de Brasília).

Grandes jogos da Champions League

Na terça-feira (4), a Champions League terá duas reedições de final realizadas nos últimos oito anos. Em Anfield, o Liverpool tenta recuperar a boa fase contra o Real Madrid, que lidera La Liga e vem embalado de seis vitórias consecutivas. As equipes possuem histórico na competição, com 12 encontros entre eles, sendo três em finais, com duas vitórias dos Merengues (2018 e 2022) e uma dos Reds (1981).

Na atual edição da Champions, o Liverpool ocupa a décima colocação, com seis pontos (2V e 1D). Já o Real Madrid é o quinto, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas da competição, com Kylian Mbappé sendo o artilheiro da competição — com Harry Kane —, com cinco gols.

Mbappé no jogo do Real Madrid contra o Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Mbappé no jogo do Real Madrid contra o Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Já em Paris, o PSG, atual campeão europeu, recebe o Bayern de Munique, repetindo a final de 2020 da Champions League. Mesmo na liderança da Ligue 1, a equipe da capital francesa teve alguns tropeços na temporada, com derrota no clássico contra Olympique de Marselha. Já os Bávaros estão em uma sequência de 15 vitórias seguidas e líder absoluto da Bundesliga.

Na tabela, o Paris Saint-Germain é o líder, com nove pontos, 10 de saldo de gols e 13 gols marcados. Do outro lado, o Bayern de Munique é o segundo colocado, com 10 de SG e 12 gols pró.

Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern, no Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Agenda de jogos

Terça-feira (4)

  1. Napoli x Frankfurt - 14h45
  2. Slavia Praga x Arsenal - 14h45
  3. Atlético Madrid x USG - 17h00
  4. Liverpool x Real Madrid - 17h00
  5. Tottenham x Copenhague - 17h00
  6. Olympiacos x PSV - 17h00
  7. Juventus x Sporting - 17h00
  8. PSG x Bayern - 17h00
  9. Bodø/Glimt x Mônaco - 17h00

Quarta-feira (5)

  • Pafos x Villarreal - 14h45
  • Qarabağ x Chelsea - 14h45
  • Manchester City x Borussia Dortmund - 17h00
  • Newcastle x Athletic Bilbao - 17h00
  • Ajax x Galatasaray - 17h00
  • Club Brugge x Barcelona - 17h00
  • Benfica x Bayer Leverkusen - 17h00
  • Inter de Milão x Kairat - 17h00
  • Olympique de Marselha x Atalanta - 17h00

Tabela da Champions League

PClubePtsPJVITEDERGMGCSG

1

PSG

9

3

3

0

0

13

3

10

2

Bayern de Munique

9

3

3

0

0

12

2

10

3

Inter

9

3

3

0

0

9

0

9

4

Arsenal

9

3

3

0

0

8

0

8

5

Real Madrid

9

3

3

0

0

8

1

7

6

Borussia Dortmund

7

3

2

1

0

12

7

5

7

Manchester City

7

3

2

1

0

6

2

4

8

Newcastle

6

3

2

0

1

8

2

6

9

Barcelona

6

3

2

0

1

9

4

5

10

Liverpool

6

3

2

0

1

8

4

4

11

Chelsea

6

3

2

0

1

7

4

3

11

Sporting

6

3

2

0

1

7

4

3

13

Qarabağ

6

3

2

0

1

6

5

1

14

Galatasaray

6

3

2

0

1

5

6

-1

15

Tottenham

5

3

1

2

0

3

2

1

16

PSV

4

3

1

1

1

8

6

2

17

Atalanta

4

3

1

1

1

5

8

-3

18

Olympique de Marselha

3

3

1

0

2

6

7

-1

19

Atlético Madrid

3

3

1

0

2

7

8

-1

20

Club Brugge

3

3

1

0

2

5

7

-2

21

Ath. Bilbao

3

3

1

0

2

4

7

-3

22

Frankfurt

3

3

1

0

2

7

11

-4

23

Napoli

3

3

1

0

2

4

9

-5

24

USG

3

3

1

0

2

3

9

-6

25

Juventus

2

3

0

2

1

6

7

-1

26

Bodø/Glimt

2

3

0

2

1

5

7

-2

27

Mônaco

2

3

0

2

1

3

6

-3

28

Slavia Praga

2

3

0

2

1

5

8

-3

29

Pafos

2

3

0

2

1

1

5

-4

30

Leverkusen

2

3

0

2

1

5

10

-5

31

Villarreal

1

3

0

1

2

2

5

-3

32

Copenhague

1

3

0

1

2

4

8

-4

33

Olympiacos

1

3

0

1

2

1

8

-7

34

Kairat

1

3

0

1

2

1

9

-8

35

Benfica

0

3

0

0

3

2

7

-5

36

Ajax

0

3

0

0

3

1

11

-10

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
