Grandes jogos agitam rodada da fase de liga da Champions League
Grandes duelos agitam a quarta rodada
A quarta rodada da fase de liga da Champions League irá se iniciar nesta terça-feira (4) e contará com grandes jogos. Na Inglaterra, Liverpool e Real Madrid se encontram em situações diferentes, com os ingleses em má fase e os espanhóis invictos na competição. Em Paris, terá o encontro do líder PSG contra o vice-líder Bayern de Munique.
Nesta rodada, os jogos começaram uma hora mais tarde que o habitual, devido ao fim do horário de verão na Europa Central. Com isso, as janelas de partidas da Champions League serão às 14h45 e 17h (de Brasília).
Grandes jogos da Champions League
Na terça-feira (4), a Champions League terá duas reedições de final realizadas nos últimos oito anos. Em Anfield, o Liverpool tenta recuperar a boa fase contra o Real Madrid, que lidera La Liga e vem embalado de seis vitórias consecutivas. As equipes possuem histórico na competição, com 12 encontros entre eles, sendo três em finais, com duas vitórias dos Merengues (2018 e 2022) e uma dos Reds (1981).
Na atual edição da Champions, o Liverpool ocupa a décima colocação, com seis pontos (2V e 1D). Já o Real Madrid é o quinto, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas da competição, com Kylian Mbappé sendo o artilheiro da competição — com Harry Kane —, com cinco gols.
Já em Paris, o PSG, atual campeão europeu, recebe o Bayern de Munique, repetindo a final de 2020 da Champions League. Mesmo na liderança da Ligue 1, a equipe da capital francesa teve alguns tropeços na temporada, com derrota no clássico contra Olympique de Marselha. Já os Bávaros estão em uma sequência de 15 vitórias seguidas e líder absoluto da Bundesliga.
Na tabela, o Paris Saint-Germain é o líder, com nove pontos, 10 de saldo de gols e 13 gols marcados. Do outro lado, o Bayern de Munique é o segundo colocado, com 10 de SG e 12 gols pró.
Agenda de jogos
Terça-feira (4)
- Napoli x Frankfurt - 14h45
- Slavia Praga x Arsenal - 14h45
- Atlético Madrid x USG - 17h00
- Liverpool x Real Madrid - 17h00
- Tottenham x Copenhague - 17h00
- Olympiacos x PSV - 17h00
- Juventus x Sporting - 17h00
- PSG x Bayern - 17h00
- Bodø/Glimt x Mônaco - 17h00
Quarta-feira (5)
- Pafos x Villarreal - 14h45
- Qarabağ x Chelsea - 14h45
- Manchester City x Borussia Dortmund - 17h00
- Newcastle x Athletic Bilbao - 17h00
- Ajax x Galatasaray - 17h00
- Club Brugge x Barcelona - 17h00
- Benfica x Bayer Leverkusen - 17h00
- Inter de Milão x Kairat - 17h00
- Olympique de Marselha x Atalanta - 17h00
Tabela da Champions League
|P
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
PSG
9
3
3
0
0
13
3
10
2
Bayern de Munique
9
3
3
0
0
12
2
10
3
Inter
9
3
3
0
0
9
0
9
4
Arsenal
9
3
3
0
0
8
0
8
5
Real Madrid
9
3
3
0
0
8
1
7
6
Borussia Dortmund
7
3
2
1
0
12
7
5
7
Manchester City
7
3
2
1
0
6
2
4
8
Newcastle
6
3
2
0
1
8
2
6
9
Barcelona
6
3
2
0
1
9
4
5
10
Liverpool
6
3
2
0
1
8
4
4
11
Chelsea
6
3
2
0
1
7
4
3
11
Sporting
6
3
2
0
1
7
4
3
13
Qarabağ
6
3
2
0
1
6
5
1
14
Galatasaray
6
3
2
0
1
5
6
-1
15
Tottenham
5
3
1
2
0
3
2
1
16
PSV
4
3
1
1
1
8
6
2
17
Atalanta
4
3
1
1
1
5
8
-3
18
Olympique de Marselha
3
3
1
0
2
6
7
-1
19
Atlético Madrid
3
3
1
0
2
7
8
-1
20
Club Brugge
3
3
1
0
2
5
7
-2
21
Ath. Bilbao
3
3
1
0
2
4
7
-3
22
Frankfurt
3
3
1
0
2
7
11
-4
23
Napoli
3
3
1
0
2
4
9
-5
24
USG
3
3
1
0
2
3
9
-6
25
Juventus
2
3
0
2
1
6
7
-1
26
Bodø/Glimt
2
3
0
2
1
5
7
-2
27
Mônaco
2
3
0
2
1
3
6
-3
28
Slavia Praga
2
3
0
2
1
5
8
-3
29
Pafos
2
3
0
2
1
1
5
-4
30
Leverkusen
2
3
0
2
1
5
10
-5
31
Villarreal
1
3
0
1
2
2
5
-3
32
Copenhague
1
3
0
1
2
4
8
-4
33
Olympiacos
1
3
0
1
2
1
8
-7
34
Kairat
1
3
0
1
2
1
9
-8
35
Benfica
0
3
0
0
3
2
7
-5
36
Ajax
0
3
0
0
3
1
11
-10
