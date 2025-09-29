Com Paquetá em campo, veja como foi a estreia de técnico do West Ham na Premier League
Equipes jogaram pela sexta rodada da Premier League
Everton e West Ham empataram por 1 a 1 pela sexta rodada da Premier League, nesta segunda-feira (29), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING). Na estreia de Nuno Espírito Santo no comando dos Hammers, a equipe londrina conseguiu buscar o empate no segundo tempo com gol de Jarrod Bowen. O gol dos Toffees foi marcado pelo zagueiro Michael Keane.
Na tabela de classificação, o Everton ocupa a nona colocação, com oito pontos conquistados. Já o West Ham está na vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos somados e apenas uma vitória.
Como foi Everton x West Ham?
O primeiro tempo foi equilibrado, com leve superioridade do West Ham, que finalizou mais. Porém, quem abriu o placar foi o Everton, com gol de cabeça do zagueiro Michael Keane, em cruzamento de James Garner. Na segunda etapa, o time da casa melhorou e ficou perto de marcar o segundo em algumas oportunidades, principalmente com Beto, mas parou em Aréola.
Com a pressão, o West Ham apostou nos contra-ataques, e, em uma das escapadas, Crysencio Summerville cruzou e encontrou Jarrod Bowen na ponta direita, o atacante inglês chutou e, com desvio de Jake O'Brien, a bola passou por Jordan Pickford e foi para a rede, empatando o duelo por 1 a 1. Ao fim, ambas as equipes ficaram perto do gol da vitória, principalmente o Everton, que teve chance com James Garner nos acréscimos, mas Alphonse Aréola fez a defesa para decretar o empate.
O que vem por aí?
O Everton retorna aos gramados no domingo (5), para encarar o Crystal Palace, Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), pela sétima rodada da Premier League. Pela mesma competição, no sábado (4), o West Ham visita o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres (ING).
