menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com Paquetá em campo, veja como foi a estreia de técnico do West Ham na Premier League

Equipes jogaram pela sexta rodada da Premier League

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
18:19
Lucas Paquetá em ação pelo West Ham, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraLucas Paquetá em ação pelo West Ham, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Everton e West Ham empataram por 1 a 1 pela sexta rodada da Premier League, nesta segunda-feira (29), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING). Na estreia de Nuno Espírito Santo no comando dos Hammers, a equipe londrina conseguiu buscar o empate no segundo tempo com gol de Jarrod Bowen. O gol dos Toffees foi marcado pelo zagueiro Michael Keane.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na tabela de classificação, o Everton ocupa a nona colocação, com oito pontos conquistados. Já o West Ham está na vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos somados e apenas uma vitória.

continua após a publicidade

Como foi Everton x West Ham?

O primeiro tempo foi equilibrado, com leve superioridade do West Ham, que finalizou mais. Porém, quem abriu o placar foi o Everton, com gol de cabeça do zagueiro Michael Keane, em cruzamento de James Garner. Na segunda etapa, o time da casa melhorou e ficou perto de marcar o segundo em algumas oportunidades, principalmente com Beto, mas parou em Aréola.

Com a pressão, o West Ham apostou nos contra-ataques, e, em uma das escapadas, Crysencio Summerville cruzou e encontrou Jarrod Bowen na ponta direita, o atacante inglês chutou e, com desvio de Jake O'Brien, a bola passou por Jordan Pickford e foi para a rede, empatando o duelo por 1 a 1. Ao fim, ambas as equipes ficaram perto do gol da vitória, principalmente o Everton, que teve chance com James Garner nos acréscimos, mas Alphonse Aréola fez a defesa para decretar o empate.

continua após a publicidade
Pela Premier League, Everton e West Ham empataram por 1 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, Everton e West Ham empataram por 1 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí?

O Everton retorna aos gramados no domingo (5), para encarar o Crystal Palace, Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), pela sétima rodada da Premier League. Pela mesma competição, no sábado (4), o West Ham visita o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres (ING).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Pela Premier League, Everton e West Ham empataram por 1 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, Everton e West Ham empataram por 1 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias