Futebol Internacional

Com nomes do Brasileirão, Fifa anuncia indicados à seleção ideal do The Best

Jogadores de Fluminense, Botafogo e Palmeiras são indicados

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/11/2025
15:21
Thiago Silva em Fluminense x Bahia
imagem cameraThiago Silva comemora gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / FFC)
A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os indicados ao The Best 2025, prêmio que reconhece os melhores jogadores e jogadoras do mundo na última temporada. Entre os concorrentes ao principal troféu masculino está o atacante Raphinha, do Barcelona, único brasileiro na lista dos 11 finalistas.

Além do prêmio individual, a entidade anunciou a relação de 88 atletas indicados à seleção ideal da temporada, com destaque para a forte presença brasileira: 11 jogadores estão entre os concorrentes.

O goleiro Fábio, do Fuminense, é um dos indicados ao prêmio da seleção ideal da Fifa no prêmio The Best (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Na lista aparecem os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). A defesa conta com Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, figuram João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (ex-Botafogo), além de outros destaques que atuam em ligas europeias. Além do colombiano John Arias, ex-Fluminense.

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — Melhor Jogador

  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

👸Finalistas do prêmio de Melhor Jogadora

  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

