Com nomes do Brasileirão, Fifa anuncia indicados à seleção ideal do The Best
Jogadores de Fluminense, Botafogo e Palmeiras são indicados
A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os indicados ao The Best 2025, prêmio que reconhece os melhores jogadores e jogadoras do mundo na última temporada. Entre os concorrentes ao principal troféu masculino está o atacante Raphinha, do Barcelona, único brasileiro na lista dos 11 finalistas.
Além do prêmio individual, a entidade anunciou a relação de 88 atletas indicados à seleção ideal da temporada, com destaque para a forte presença brasileira: 11 jogadores estão entre os concorrentes.
Na lista aparecem os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). A defesa conta com Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, figuram João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (ex-Botafogo), além de outros destaques que atuam em ligas europeias. Além do colombiano John Arias, ex-Fluminense.
🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — Melhor Jogador
- Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
- Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
- Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
- Kylian Mbappé: Real Madrid; França
- Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
- Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
- Pedri: Barcelona; Espanha
- Raphinha: Barcelona; Brasil
- Mohamed Salah: Liverpool; Egito
- Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
- Lamine Yamal: Barcelona; Espanha
👸Finalistas do prêmio de Melhor Jogadora
- Sandy Baltimore: Chelsea; França
- Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
- Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
- Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
- Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
- Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
- Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
- Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
- Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
- Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
- Lauren James: Chelsea; Inglaterra
- Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
- Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
- Claudia Pina: Barcelona; Espanha
- Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
- Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
- Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra
