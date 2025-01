Mercado da Bola: Botafogo negocia a contratação do volante Wendel

Desejo antigo da SAF do Botafogo, o volante Wendel está novamente na mira do alvinegro carioca e pode ser um dos reforços para a temporada. O jogador do Zenit, que está desde 2020 no clube, já manifestou interesse em deixar a Rússia e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.

De acordo com o “GE”, o Botafogo já apresentou uma proposta aos russos — os valores não são revelados. Mas, em investidas recentes de outros clubes, o Zenit pediu 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) para liberar o jogador.

O Botafogo tenta a contratação de Wendel desde o início do ano passado. À época, o clube russo negou a transferência por estar em meio à temporada. Em julho, o alvinegro fez nova investida, mas os valores assustaram.

Agora, o Botafogo volta à carga e tem como aliado o próprio Wendel, que deseja deixar o futebol russo. O volante de 27 anos, que iniciou a carreira no Fluminense, sonha em voltar à Seleção Brasileira, e considera o Botafogo uma ótima vitrine. Os casos de Igor Jesus e Luiz Henrique, que retornaram do exterior e terminaram a temporada passada sendo convocados por Dorival Júnior, servem como exemplo.

Depois de estrear nos profissionais do Fluminense em 2017, Wendel foi negociado ao Sporting no ano seguinte. Ele ficou no clube português até 2020, quando se transferiu para o Zenit.

Botafogo tenta mais cinco reforços além de Wendel

Além da contratação de um jogador de meio-campo, o Botafogo está atrás de pelo menos mais cinco jogadores: um goleiro, dois zagueiros e dois atacantes. O goleiro Léo Linck, do Athlético-PR, e o zagueiro Jair, do Santos, estão prestes a ser anunciados. O clube também fez oferta pelo atacante colombiano Cucho Hernández, do Columbus Crew, da MLS.