O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, concedeu entrevista ao "The Athletic" e analisou o momento turbulento do Real Madrid, clube que comandou em duas passagens e com o qual conquistou três títulos da Champions League. O italiano reconheceu que a temporada dos merengues não foi boa e apontou a necessidade de reconstrução do ambiente interno.

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Ancelotti destacou que o clube perdeu jogadores fundamentais nos últimos anos, como Casemiro, Toni Kroos, Modric, Benzema e Nacho. Para ele, a ausência desses atletas afetou a liderança e o caráter do grupo.

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— A velha geração de jogadores precisa ser reconstruída. Nos últimos anos, o Real Madrid perdeu jogadores muito importantes. O ambiente no elenco é importante; ele vem desses jogadores, que têm mais caráter, mais personalidade e mais liderança. O Real Madrid precisa de tempo para reconstruir aquele ambiente dentro do elenco, que antes lhe trouxe tanto sucesso — afirmou.

O treinador também rebateu a narrativa de que os jogadores do Real Madrid fazem o que querem em campo, sem seguir estratégias definidas.

— Não, porque dá a impressão de que os jogadores do Real Madrid fazem o que querem. Isso não é verdade. É um completo absurdo. Não é verdade! Os jogadores… quando eu estava lá, tive uma ideia e tentei discuti-la com eles para ver se concordavam ou não. Fizemos isso até na final da Champions League — explicou.

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Carlo Ancelotti está em pré-lista da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti defende diálogo com jogadores

Ancelotti defendeu que conversar com os atletas sobre tática não é sinal de fraqueza, mas sim uma ação fundamental para transmitir sua visão de jogo.

— Quando tenho uma ideia, o jogador tem que fazer parte dela. Não quero impor uma estratégia. Mas isso não significa que não tenhamos uma estratégia. Tínhamos uma estratégia, e uma estratégia sólida, porque ganhamos duas Champions League em quatro anos, e os jogadores estavam muito focados em segui-la e cumprir o plano. A ideia de que o Real Madrid não quer seguir uma estratégia não é verdade — afirmou.

O italiano citou Pirlo como exemplo de quando o diálogo com os jogadores trouxe benefícios. No Milan, foi o próprio meia que sugeriu ser testado como volante, posição em que se tornou referência mundial.

— Conversar com os jogadores sobre estratégia foi fundamental na minha carreira, pois recebi muitas ideias deles. Não quero soldados em campo. Quero jogadores que estejam convencidos do que precisam fazer — completou.

Sobre os rumores de um possível retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid, Ancelotti, que define o português como um grande amigo, demonstrou entusiasmo.

— Estou muito feliz que ele esteja voltando ao Real Madrid. Ele pode fazer um trabalho fantástico, como sempre fez em todos os clubes por onde passou — disse.

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