A Kings League, revolucionária competição de futebol de sete criada por Gerard Piqué, anunciou o lançamento da Kings League Brasil para 2025. A novidade chega logo após os anúncios da Kings League Itália e da Kings World Cup of Nations, marcando mais um passo na rápida expansão global do fenômeno do futebol.

A Kings League Brasil será a quarta liga da competição ao redor do mundo e terá Kaká, lenda brasileira e vencedor da Bola de Ouro de 2007, como presidente. O elenco estelar também inclui Neymar como presidente e Vini Jr como dono de equipe, além de nomes influentes do streaming e do entretenimento, como Gaules, Coringa, Ludmilla e O Estagiário. Danilo, capitão da Seleção Brasileira e craque da Juventus, foi um dos que revelaram a chegada da liga ao país.

- Estou feliz e honrado, como capitão da seleção brasileira, em levar alto as cores verde e amarela em cada estádio e competição. Por isso, tenho a honra de anunciar o lançamento da Kings League no Brasil. Tenho certeza de que este projeto será um sucesso no Brasil, onde colocamos muita paixão e entusiasmo em tudo o que fazemos - afirmou o defensor.

Além disso, o Brasil será uma das nações participantes da inédita Kings World Cup of Nations, um torneio com 16 equipes nacionais, onde os melhores jogadores competirão pelo título mundial. Novas seleções confirmadas incluem Estados Unidos, com o boxeador e influenciador Jake Paul como presidente; Alemanha, liderada por Mario Götze; Turquia e Coreia do Sul.

Essa nova iniciativa pretende levar a energia da Kings League ao país onde o futebol é mais do que uma paixão, é uma verdadeira cultura. O anúncio despertou grande entusiasmo entre os fãs brasileiros e de todo o mundo, consolidando o sucesso global da competição e seu papel fundamental na redefinição do futebol e do entretenimento esportivo.

A Kings League continua a conquistar espaço mundialmente. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas seguem a competição nas redes sociais, superando números de algumas das ligas mais tradicionais do mundo. Durante o último torneio mundial realizado no México, a Kings League acumulou mais de 200 milhões de visualizações no total, com pico de 2,4 milhões de espectadores ao vivo e média de 940 mil por partida.

