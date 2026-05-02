Partida de brasileiro em vitória do Arsenal ganha destaque: 'Líder'
Gunners venceu o Fulham pela Premier League
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O Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0, neste sábado (2), no Emirates Stadium, pela 35ª rodada da Premier League. Na partida, o brasileiro Gabriel Magalhães foi um dos destaques da equipe do técnico Mikel Arteta. Torcedores dos Gunners destacaram a partida segura do zagueiro nas redes sociais.
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Esta não foi a primeira vez que o brasileiro teve destaque defensivo em uma partida do Arsenal. Em uma temporada irretocável, Gabriel Magalhães se tornou um dos líderes do grupo do clube londrino.
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No confronto contra o Fulham, o zagueiro teve um deserme e duas interceptações, sendo que uma delas gerou o contra-ataque do terceiro gol da equipe dos Gunners. A partida de Gabriel Magalhães ganhou destaque nas redes sociais.
Veja abaixo:
Tradução: "Gabriel Magalhães pode ganhar a Bola de Ouro".
Tradução: "Gabriel Magalhães foi um monstro hoje. Extremo".
Tradução: "Não trocaria o Gabriel Magalhães por ninguém".
Tradução: "A maneira como Gabriel Magalhães celebrou Viktor Gyökeres após seu doblete diz tudo. Isso é liderança em sua forma mais pura — sem inveja, sem politicagem, apenas alegria genuína pelo sucesso de um companheiro de equipe. Esse tipo de presença não é apenas valiosa; é fundamental para um time vencedor".
Como foi Arsenal x Fulham?
Texto por: João Brandão
No primeiro tempo, o Arsenal dominou o Fulham e justificou a vitória parcial. Aos oito minutos, Saka fez grande jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro na área e Gyokeres completou para o fundo das redes. Os Gunners quase ampliaram após Gabriel Magalhães dividir uma bola aérea com Leno, e Gyokeres aproveitar a sobre e bater para grande defesa do goleiro alemão. No rebote, Saka chutou ao lado do gol. Aos 39, Gyokeres foi acionado em profundidade pelo lado direito, tocou para Saka na área, e o camisa sete finalizou no cantinho para aumentar o marcador.
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Na reta final do primeiro tempo, o Arsenal quase ampliou o placar com Eze recebendo uma bola da intermediária e batendo ao lado do gol, mas pela linha de fundo. E nos acréscimos, Trossard avançou pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Gyokeres, que escorou para o fundo das redes e marcou o 3º gol dos Gunners.
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No início do segundo tempo, o Arsenal levou alguns sustos do Fulham, mas teve uma grande chance com Gyokeres sendo acionado em profundidade por Rice e chutando para defesa de Leno. Os visitantes quase descontaram com Castagne aproveitando uma bola na área e batendo de direita, mas Raya fez boa defesa no reflexo. Os Gunners responderam com Calafiori aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando no travessão.
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