Barcelona vence Osasuna e se aproxima do título do Campeonato Espanhol
Blaugranas podem ser campeões em caso de tropeço do Real Madrid, neste domingo
Fora de casa, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (2). Na segunda etapa, Lewandowski abriu o placar, Ferran Torres ampliou para os visitantes, enquanto Raúl García descontou na reta final. Com isso, os culés chegaram a 88 pontos e podem ser campeões em caso de um tropeço do Real Madrid contra o Espanyol, no domingo (3).
No primeiro tempo, o Barcelona assustou o Osasuna e quase abriu o placar no início da partida. Dani Olmo foi acionado na área e tocou para Lewandowski, que finalizou com perigo por cima da meta de Herrera. Em uma cobrança de escanteio ensaiada, Roony foi acionado na entrada da área e bateu rasteiro para defesa tranquila de Herrera. Mas aos 35 minutos, os mandantes assustaram em grande jogada de Budimir, que arrancou do meio de campo até a pequena área e finalizou na trave. Na sequência, o centroavante aproveitou um erro de saída de bola dos catalães, bateu de longe e Joan García mandou a bola para escanteio.
No segundo tempo, o Barcelona tentou criar oportunidades de perigo, mas não conseguiu ser eficaz nas finalização. O Osasuna respondeu com uma escapada de Ruben García pelo lado esquerdo, limpando a marcação de Gerrard Martín e finalizando da entrada da área para grande defesa de Joan García. Mas aos 35 minutos, Lewandowski recebeu um cruzamento na área e cabeceou para abrir o placar em favor dos culés. E aos 40 minutos, Ferran Torres recebeu um passe em profundidade dentro da área e tocou na saída de Herrera para balançar as redes. Na sequência, os mandantes descontaram com Raúl García recebendo cruzamento do lado esquerdo e cabeceando para diminuir a desvantagem.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol de Lewandowski foi essencial para a construção da vitória do Barcelona, pois tirou a equipe do sufoco quando a produção ofensiva da equipe de Hansi-Flick era escassa. Após o polonês balançar as redes, o Osasuna se abriu e deu espaço para que Ferran Torres ampliasse o marcador na sequência.
Deu aula 🏅
Goleiro do Barcelona, Joan García foi o melhor jogador em campo, tendo sido essencial com duas defesas muito importantes quando os culés empatava com o Osasuna em 0 a 0. Em finalizações da entrada da área de Budimir e Ruben García, o arqueiro impediu que os adversários abrissem uma vantagem e fez com que sua equipe se mantivesse viva na partida.
Ficou abaixo 📉
Uma das principais armas ofensivas do Barcelona, Dani Olmo não conseguiu fazer o jogo se desenvolver com a criação de grandes chances de gols. Após sua saída, os blaugranas marcaram dois gols, inclusive com Ferran Torres, que entrou no lugar do camisa 20.
✅ Ficha técnica
Osasuna 🆚 Barcelona
La Liga - 34ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Reyno de Navarra, Pamplona (ESP)
🥅 Gols: Lewandowski, 35'/2°T (0-1); Ferran Torres, 40'/2ºT (0-2); Raúl García (43'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Gavi e Joan García (BAR); Moncayola (OSA)
🟥 Cartões vermelhos: -
Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Herrera; Rosier, Boyomo, Catena e Galan; Torró (Barja), Moncayola (Osambela) e Moi Gomez (Aimar); García (Bretones), Budimir (Raúl) e Moro.
Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García e Gerrard Martín; Pedri (Bernal), Gavi (De Jong) e Olmo (Ferran Torres); Roony (Rashford), Lewandowski e Fermín.
