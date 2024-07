Haaland em ação no duelo entre City e Celtic (Foto: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 07:03 • Carolina do Norte (EUA)

No primeiro amistoso em pré-temporada nos Estados Unidos, o Manchester City foi derrotado pelo Celtic por 4 a 3 no Kenan Memorial Stadium, na Carolina do Norte (EUA). Kühn (duas vezes), Furuhashi e Palma balançaram as redes pelo lado escocês, enquanto Oscar Bobb, Perrone e o craque Haaland fizeram os gols ingleses.

Apesar da presença do centroavante norueguês, o técnico Pep Guardiola não pôde contar com boa parte de seu elenco principal no confronto. Nomes como Kevin de Bruyne, Foden e Rodri estão de férias, já que o período destinado ao descanso recebeu as disputas da Eurocopa e da Copa América.

Entre as peças costumeiramente utilizadas pelo técnico espanhol, o City contou, além de Haaland, com Grealish e Stefan Ortega, além dos mais jovens Rico Lewis e Oscar Bobb. O goleiro brasileiro Ederson iniciou no banco de reservas, mas entrou na segunda etapa.

O período de preparação da equipe na América do Norte durará até o começo de agosto, com mais três amistosos: Milan (dia 27), Barcelona (30) e Chelsea (3 de agosto). Uma semana depois do clássico inglês, os Citizens já encaram seu primeiro confronto oficial, duelando com o Manchester United pela Supercopa da Inglaterra, em oportunidade de redenção após perder a final da FA Cup para o rival local.

