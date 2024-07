Grêmio faz consulta por lateral ex-Juventus

Alex Sandro está na mira do Grêmio (Foto: Abedin Taherkenareh/EFE/EPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 20:57 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio, mesmo após anunciar quatro reforços, segue no mercado em busca de mais opções. O lateral-esquerdo Alex Sandro é mais um nome que entrou no radar do clube. Sem vínculo com clubes desde maio, o ex-Juventus é considerado um negócio difícil.

Alex Sandro está sem clube desde maio, quando se despediu da Juventus. Desde então, vem treinando no Hope Internacional, da terceira divisão do Paraná, para manter a forma. O futuro do atleta ainda é indefinido, mas outros clubes além do Grêmio buscaram informações sobre o lateral.

A procura do Grêmio se faz pela escassez na lateral esquerda. Reinaldo tem contrato com o clube até o final do ano e Mayk não tem feito grandes atuações para garantir uma vaga no time titular. A contratação de Alex Sandro, entretanto, é vista como improvável pelo alto custo.

A prioridade do Grêmio foi buscar no primeiro momento peças para o setor ofensivo. Até agora, o Grêmio já anunciou quatro contratações: o meia Monsalve e os atacantes Aravena, Arezo e Braithwaite.