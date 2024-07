João Gomes, ex-Flamengo, ganha documentário do Wolverhampton

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 13:38 • Rio de Janeiro

Cria do Flamengo, jogador da Seleção Brasileira, e um dos principais nomes do Wolverhampton, João Gomes ganhou um documentário: "João Gomes: O Pitbull". Em seu segundo ano na Inglaterra, o volante recebeu as primeiras oportunidades defendendo o Brasil.

Com produção do clube inglês, o documentário relata o cotidiano e dia-a-dia de trabalho, sua preparação para a paternidade, além de falar comentar sobre a gagueira do jogador e como lida com a condição.

- Era algo que me entristecia e meio que me bloqueava, sabe? Eu sempre quis me expressar, mas me sentia bloqueado. Me sentia inferiorizado. Hoje em dia eu me sinto muito mais feliz e, principalmente, já me aceito mais. Hoje tenho essa coragem de falar, tenho essa coragem de me expressar. Claro que eu tenho tempo diferente de comunicação, mas isso as pessoas que têm que respeitar. - disse João Gomes, no documentário "João Gomes: O Pitbull".

O documentário está disponível no canal do YouTube do Wolverhampton. Assista abaixo o vídeo de 30 minutos de duração, produzido pela Wolves Studio.