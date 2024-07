Botafogo sonda a contratação de zagueiro que atua no futebol europeu

(Foto: Divulgação / Eintracht Frankfurt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 16:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Buscando reforços para a zaga, o Botafogo sondou, nos últimos dias, a contratação do zagueiro Tuta, do Eintracht Frankfurt. Aos 25 anos, o atleta está no clube desde 2019.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Revelado no São Paulo, Tuta também teve uma passagem pelo Kotrij, da Bélgica. O jogador foi campeão da Liga Europa pelo Eintracht e, na última temporada, atuou em 42 partidas, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências.

Estilo de jogo de Tuta

O zagueiro é conhecido por seu estilo de jogo combativo e físico. Ele se destaca pela sua capacidade de leitura do jogo, antecipando movimentos dos adversários e fazendo intervenções importantes. Tuta é forte no jogo aéreo, útil tanto em situações defensivas quanto ofensivas, especialmente em bolas paradas. Além disso, ele demonstra boa habilidade com a bola nos pés, sendo capaz de iniciar jogadas a partir da defesa com passes precisos.

Sua agilidade e velocidade também permitem que ele faça coberturas eficazes e recupere a bola rapidamente em situações de contra-ataque. Em suma, Tuta é um defensor versátil e confiável, contribuindo significativamente para a solidez defensiva do Eintracht Frankfurt.