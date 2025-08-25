Com grande atuação de Thuram, Inter de Milão goleia no Campeonato Italiano
Equipe termina como líder da Serie A
Na estreia de ambos os times na Serie A italiana, a Inter de Milão goleou o Torino por 5 a 0 nesta segunda-feira (25), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Os gols dos Nerazzurri foram marcados por Bastoni, Thuram (2), Lautaro Martínez e Bonny.
Com a vitória, a Inter assume a liderança provisória da Serie A. Apesar de estar empatada em pontos com outros cinco clubes, o saldo de gols garante os Nerazzurri no topo da tabela. Já o Torino fecha a rodada na lanterna.
Inter de Milão x Torino: como foi o jogo?
Buscando começar a temporada sem repetir os erros da anterior, a Inter entrou em campo com postura agressiva e logo mostrou sua força. A equipe pressionou o Torino desde os primeiros minutos, empurrando o adversário para o campo de defesa e criando chances em sequência.
O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, Bastoni subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, abrindo o placar para os donos da casa. O domínio continuou e, aos 36, os Nerazzurri ampliaram. Em jogada de insistência, a defesa do Torino afastou mal e a bola sobrou para Sucic. Ele enxergou a movimentação de Thuram, que recebeu em profundidade e bateu cruzado, fazendo o segundo da Inter.
Na volta do intervalo, o panorama permaneceu o mesmo: a Inter dominando e o Torino cada vez mais nervoso em campo. A pressão constante dos mandantes forçou novo erro na saída de bola. Em uma troca mal executada na defesa, Lautaro Martínez interceptou e não desperdiçou, marcando o terceiro gol aos 51 minutos.
Aos 62, a defesa do Torino já mostrava desorganização e cansaço. Dimarco avançou pela esquerda e encontrou Bastoni livre, que levantou na área com precisão. Thuram apareceu entre os zagueiros e completou de cabeça para transformar a vitória em goleada.
Com a partida já decidida, Thuram deixou o campo muito aplaudido e deu lugar ao compatriota Bonny. O substituto também deixou sua marca: aos 72 minutos, a defesa do Torino voltou a falhar na saída de bola, Lautaro recuperou e serviu Bonny dentro da área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para as redes e selar o 5 a 0 no Giuseppe Meazza.
O que vem por aí?
Após a vitória expressiva, a Inter de Milão volta a campo no próximo domingo (31), novamente no Giuseppe Meazza, onde enfrenta a Udinese às 15h45 (de Brasília). Já o Torino tentará reagir diante de sua torcida, contra a Fiorentina, também no domingo, às 13h30, no estádio Olímpico Grande Torino.
