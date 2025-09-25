menu hamburguer
Futebol Internacional

Com gols de ex-São Paulo e de campeão mundial, veja como foram os jogos da Europa League

Segunda principal competição de clubes da Europa começou com muitos gols

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/09/2025
19:11
Atualizado há 2 minutos
William Gomes e jogadores do Porto comemorando o gol do brasileiro (Foto: Joe Klamar/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A primeira rodada da Europa League chegou ao fim nesta quinta-feira (25). A jornada teve como destaque equipes da Premier League com dificuldade para vencer, ex-São Paulo decidindo no fim e um campeão mundial marcando aos 38 anos. Confira os principais resultados.

18 equipes entraram em campo em nove jogos. Em meio a vários confrontos equilibrados, apenas um terminou com placar elástico: o Panathinaikos goleou o Young Boys, com direito a hat-trick do atacante Anass Zaroury. Nos demais, a tônica foi vitória mínima e muita disputa.

O Porto arrancou um triunfo dramático graças a um golaço de William Gomes, ex-São Paulo, já nos acréscimos. Também no apagar das luzes, o Ferencváros empatou heroicamente com o Viktoria Plzen, no único empate do dia.

O Lyon bateu o Utrecht em partida movimentada, enquanto o Aston Villa quebrou uma sequência negativa e conseguiu sua primeira vitória em sete jogos na temporada. Já o Lille superou o Brann com gol de Olivier Giroud – atacante francês campeão mundial em 2018 – que, aos 38 anos, voltou a marcar em competições europeias.

Giroud comemorando o gol da vitória do Lille na Europa League (Foto: Sameer Al-Doumy/AFP)
📅 25/09/2025

(13:45): Go Ahead Eagles 0x1 FCSB
(13:45): Lille 2x1 Brann
(16:00): VfB Stuttgart 2x1 Celta Vigo
(16:00): Rangers 0x1 Genk
(16:00): Ferencváros 1x1 Viktoria Plzen
(16:00): Utrecht 0x1 Lyon
(16:00): Red Bull Salzburg 0x1 FC Porto
(16:00): Aston Villa 1x0 Bologna
(16:00): Young Boys 1x4 Panathinaikos

Fase de liga 🔢

Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.

Mata-mata ⚔️

Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 20 de maio de 2026, n no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia.

Fase de liga da Europa League: rodadas e datas 🧮

  • Rodada 1: 24 e 25 de setembro de 2025
  • Rodada 2: 2 de outubro de 2025
  • Rodada 3: 23 de outubro de 2025
  • Rodada 4: 6 de novembro de 2025
  • Rodada 5: 27 de novembro de 2025
  • Rodada 6: 11 de dezembro de 2025
  • Rodada 7: 22 de janeiro de 2026
  • Rodada 8: 29 de janeiro de 2026

Fase eliminatória da Europa League: rodadas e datas 📅

  • Playoffs do mata-mata: 19 e 26 de fevereiro de 2026
  • Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026
  • Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026
  • Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026
  • Final: 20 de maio de 2026 (Beşiktaş Park – Istambul, Turquia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

