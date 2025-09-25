Com gols de ex-São Paulo e de campeão mundial, veja como foram os jogos da Europa League
A primeira rodada da Europa League chegou ao fim nesta quinta-feira (25). A jornada teve como destaque equipes da Premier League com dificuldade para vencer, ex-São Paulo decidindo no fim e um campeão mundial marcando aos 38 anos. Confira os principais resultados.
18 equipes entraram em campo em nove jogos. Em meio a vários confrontos equilibrados, apenas um terminou com placar elástico: o Panathinaikos goleou o Young Boys, com direito a hat-trick do atacante Anass Zaroury. Nos demais, a tônica foi vitória mínima e muita disputa.
O Porto arrancou um triunfo dramático graças a um golaço de William Gomes, ex-São Paulo, já nos acréscimos. Também no apagar das luzes, o Ferencváros empatou heroicamente com o Viktoria Plzen, no único empate do dia.
O Lyon bateu o Utrecht em partida movimentada, enquanto o Aston Villa quebrou uma sequência negativa e conseguiu sua primeira vitória em sete jogos na temporada. Já o Lille superou o Brann com gol de Olivier Giroud – atacante francês campeão mundial em 2018 – que, aos 38 anos, voltou a marcar em competições europeias.
📅 25/09/2025
(13:45): Go Ahead Eagles 0x1 FCSB
(13:45): Lille 2x1 Brann
(16:00): VfB Stuttgart 2x1 Celta Vigo
(16:00): Rangers 0x1 Genk
(16:00): Ferencváros 1x1 Viktoria Plzen
(16:00): Utrecht 0x1 Lyon
(16:00): Red Bull Salzburg 0x1 FC Porto
(16:00): Aston Villa 1x0 Bologna
(16:00): Young Boys 1x4 Panathinaikos
Fase de liga 🔢
Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.
Mata-mata ⚔️
Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 20 de maio de 2026, n no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia.
Fase de liga da Europa League: rodadas e datas 🧮
- Rodada 1: 24 e 25 de setembro de 2025
- Rodada 2: 2 de outubro de 2025
- Rodada 3: 23 de outubro de 2025
- Rodada 4: 6 de novembro de 2025
- Rodada 5: 27 de novembro de 2025
- Rodada 6: 11 de dezembro de 2025
- Rodada 7: 22 de janeiro de 2026
- Rodada 8: 29 de janeiro de 2026
Fase eliminatória da Europa League: rodadas e datas 📅
- Playoffs do mata-mata: 19 e 26 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026
- Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026
- Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026
- Final: 20 de maio de 2026 (Beşiktaş Park – Istambul, Turquia)
