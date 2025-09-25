menu hamburguer
Futebol Internacional

Atacante ex-Arsenal morre após grave lesão cerebral; Clube se posiciona

Jovem se acidentou em campo e estava em coma induzido

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
18:06
Arsenal lamenta morte de Billy Vigar
imagem cameraArsenal lamenta morte de Billy Vigar (Foto: Reprodução/Arsenal)
Billy Vigar, centroavante de 21 anos, morreu após lesão cerebral em jogo.
Ele se chocou contra um muro durante partida e entrou em coma induzido.
O Chichester City confirmou a morte e lamentou a perda do atleta.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Morreu, nesta quinta-feira (25), Billy Vigar, centroavante formado nas categorias de base do Arsenal e que atuava pelo Chichester City, da sétima divisão inglesa. O jovem, de 21 anos, sofreu uma grave lesão cerebral em campo, durante partida contra o Wingate & Finchley, no último sábado (20) e precisou ser internado imediatamente, tendo ficado em coma induzido, inclusive. A notícia da morte de Billy foi confirmada pelo Chichester nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A fatalidade, ocorrida no último final de semana, foi originada em um lance na lateral do campo de jogo, quando Billy Vigar se chocou contra um muro, sem qualquer contato com outro jogador. O atacante recebeu atendimento imediato ainda no campo, foi levado de ambulância e, posteriormente, transportado de helicóptero para um hospital na capital Londres.

O Chichester City informou que todo o esforço foi feito para manter Vigar em vida, mas sua lesão cerebral foi significativa:

"Após sofrer uma lesão cerebral grave no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira, ele precisou de uma cirurgia para aumentar as chances de recuperação. Embora isso tenha ajudado, a lesão foi demais para ele e ele faleceu na manhã de quinta-feira (25). As respostas à atualização original mostram o quanto Billy era considerado e amado no esporte. Sua família está devastada por isso ter acontecido enquanto ele jogava o esporte que ele amava", comunicou o clube.

Trajetória de Billy Vigar

Billy Vigar fez parte das categorias de base do Arsenal e chegou ao clube em 2020. Pelos Gunners, o atacante jogou na equipe sub-20, mas não recebeu chances no time principal. Sendo assim, foi emprestado para o Derby e o Eastbourne, até se transferir definitivamente para o Hastings United no ano passado. Vigar chegou ao Chichester City nesta temporada. Como um de seu clubes formadores, o Arsenal lamentou a perda:

"Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy", publicou o clube em comunicado.

Billy Vigar atuou nas categorias de base do Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)
