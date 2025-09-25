menu hamburguer
Futebol Internacional

Arsenal ou Real Madrid? Saliba toma decisão sobre seu futuro

Zagueiro atrai interesse dos Merengues e tem oferta para renovar com os Gunners

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
18:08
Saliba em partida pelo Arsenal
imagem cameraSaliba deve renovar com o Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)
Diante do interesse declarado do Real Madrid e a valorização no Arsenal, o zagueiro William Saliba definiu seu futuro. De acordo com os jornalistas Fabrizio Romano e David Ornstein, Saliba irá renovar seu contrato com os Gunners diante de uma oferta tentadora para permanecer no Emirates Stadium.

William Saliba era o grande sonho do Real Madrid para as próximas janelas de transferências e o clube espanhol projetava seduzir o zagueiro em uma estratégia parecida com a que realizou com jogadores como Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger: utilizar o fim de contrato do atleta com sua equipe atual para "baratear" as negociações. O atual vínculo de Saliba com o Arsenal vai até junho de 2027 e dado seu destaque absoluto na Premier League, Arteta e companhia tratavam a situação com urgência.

A partir disso, o Arsenal aprontou uma oferta mais satisfatória ao zagueiro francês e recebeu uma resposta positiva. Portanto, a expectativa é que Saliba assine o novo contrato em breve e o anúncio oficial seja realizado.

William Saliba e Kylian Mbappé em disputa de bola
Saliba e Mbappé em campo por Arsenal x Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Kylian Mbappé tentou convencê-lo a jogar no Real

Por serem companheiros de seleção, Kylian Mbappé tentou persuadir Saliba a assinar pelo Real Madrid, mas o movimento parece não ter sido bem sucedido. De acordo com o jornalista Tanguy Soyer, do portal "Le Journal du Real", Mbappé e outros jogadores merengues participaram ativamente da tentativa de convencer o defensor. Aos 24 anos, Saliba vive seu auge, unindo força física, velocidade e leitura de jogo, tanto é que é considerado um dos melhores zagueiros do mundo.

