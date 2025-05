Com gol na final, Bruno Duarte conquista a Copa da Sérvia com o Estrela Vermelha

A primeira temporada do atacante Bruno Duarte pelo Estrela Vermelha foi fechada com chave de ouro. Destaque da equipe, o jogador marcou um dos gols que garantiu o título da Copa da Sérvia ao clube, na vitória por 3 a 0 na final sobre o Vojvodina, na última quarta-feira (21).

Com 19 gols e cinco assistências, o brasileiro chegou a sua temporada mais artilheira e com participações em gols na carreira. E o jogador comentou ano especial e a conquista de mais um título pelo Estrela Vermelha.

Bruno Duarte passa temporada pelo Estrela Vermelha a limpo

Após o título, o brasileiro comemorou o momento que tem vivido com a camisa do Estrela Vermelha.

Bruno Duarte comemora gol na final da Copa da Sérvia pelo Estrela Vermelha (Foto: Divulgação)

“Não poderia estar mais feliz. Conquistar mais um título pelo Estrela Vermelha e conseguir ajudar a equipe com um gol na final. Merecíamos fechar esse ano com mais essa conquista e conseguimos. Então é parabenizar a todos do clube que fizeram o máximo a cada dia para que tudo isso fosse possível”, disse, complementando:

“Foi um ano muito especial para mim. Primeiro chegar a um clube com tanta história como o Estrela Vermelha e poder ajudar a equipe com gols, assistências, alcançando a minha melhor marca na carreira. Então é agradecer a Deus, a todos do clube que me receberam de braços abertos. Agora é descansar, aproveitar a família para voltarmos ainda mais forte na próxima temporada”, encerrou.

