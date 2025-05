Ídolo do futebol espanhol é expulso em seu último jogo da carreira

Nesta sexta-feira (23), a Inter de Milão venceu o Como fora de casa por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Sinigaglia. Aos 45 minutos da primeira etapa, Pepe Reina foi expulso em seu último jogo oficial da carreira, tendo uma despedida melancólica dos gramados. Aos 42 anos, o espanhol já defendeu as cores de Barcelona, Liverpool, Milan e outros grandes clubes do futebol europeu, e atualmente defendia as cores do Como, da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No fim do primeiro tempo da partida entre Como e Inter de Milão, Taremi saiu na cara do gol e driblou Pepe Reina. O goleiro, contudo, fez a falta e foi expulso após revisão do Var - era o último homem de marcação. O veterano saiu do campo visivelmente abatido, mas foi aplaudido de pé pelos torcedores presentes no estádio e pelos atletas - Sommer, goleiro da Inter de Milão, atravessou o campo para abraçar o companheiro de posição.

continua após a publicidade

A trajetória de Pepe Reina, ídolo do futebol espanhol

Reina foi moldado nas categorias de base do Barcelona, mas ganhou notoriedade entre 2002 e 2005, com a camisa do Villarreal, onde completou três dígitos de atuações e protagonizou grandes jogos. Então, foi contratado pelo Liverpool, atual campeão europeu à época, e permaneceu em Anfield até 2013, sendo considerado um dos melhores goleiros da Premier League no período.

Com a chegada de Mignolet, Pepe perdeu espaço sob o comando de Brendan Rodgers e foi emprestado ao Napoli, antes de ser vendido ao Bayern de Munique no ano seguinte. Porém, a briga por espaço com Neuer não o ajudou, e um retorno ao clube italiano aconteceu em junho de 2015. Depois, passou por Milan e Lazio, antes de voltar ao Villarreal aos 39 anos, e no ano passado, acertar com o Como.

continua após a publicidade

Pepe Reina jogou pelo Napoli (Foto: AFP)

Pela seleção da Espanha, Reina estreou em agosto de 2005, em vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. Acumulou quatro Copas do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2018), mas só esteve em campo uma vez, na vitória sobre a Austrália por 3 a 0, com seu time já eliminado do Mundial realizado no Brasil. Quatro anos antes, colocou seu nome na história ao fazer parte do grupo que levou a Fúria ao primeiro título de Copa.

O goleiro tinha proximidade com craques como Fernando Torres e David Villa, que também marcaram época pela seleção. Além disso, era filho de Miguel Reina, que também defendia metas nos campos espanhóis e foi vice europeu com o Atlético de Madrid em 1974.

Pepe Reina se junta a Zidane em despedidas

Zidane acerta cabeçada em Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução/Fifa)

Pepe Reina não foi o único que foi expulso em seu último jogo da carreira. Em 2006, Itália e França se enfrentavam pela final da Copa do Mundo - era o último jogo da carreira de Zidane. Na prorrogação da partida, que estava empatada em 1 a 1, Marco Materazzi provocou o francês, e Zizou não deixou barato. Uma cabeçada no peito do italiano rendeu a Zidane o cartão vermelho em sua despedida. A Itália ainda foi campeã da Copa do Mundo após vencer a França nos pênaltis.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.