Com time reserva, Inter de Milão vence o Como, mas perde o título para o Napoli

O sonho do doblete acabou para a Inter. Nesta sexta-feira (23), a Inter de Milão venceu o Como fora de casa por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Sinigaglia, mas não foi campeã italiano. Os gols da partida foram marcados por De Vrij e Correa. Apesar da vitória, a inter de Milão ficou com a segunda colocação do Campeonato Italiano. Isso porque o Napoli fez o dever de casa, venceu o Cagliari e foi campeão da Itália com um ponto a mais do que o time da capital.

Sabendo da remota possibilidade, Inzaghi lançou a campo uma escalação alternativa, visando poupar os titulares para o confronto contra o PSG na final da Champions League.

Como foi o jogo entre Como e Inter de Milão?

A partida começou frenética. Aos 2', o Como assustou. Após chegada pelo lado direito, Sommer defendeu e salvou a Inter de Milão. Aos 20', De Vrij subiu mais alto que a defesa do time mandante e cabeceou com precisão após escanteio bem batido para abrir o marcador para a Inter de Milão. Aos 35', O Como chegou com perigo mais uma vez após cobrança de falta, mas Sommer defendeu novamente. No final do primeiro tempo, Pepe Reina fez a falta em Taremi, que era o último homem, e foi expulso no seu último jogo da carreira.

De Vrij cabeceia e faz para a Inter de Milão contra o Como (Divulgação: Inter de Milão)

O jogo voltou do intervalo da mesma forma que começou: com gol. Aos 5', Correa marcou um verdadeiro golaço. O argentino recebeu dentro da área, deixou o marcador no chão e tocou na saída do goleiro para ampliar o placar para a Inter, que ainda sonhava com um possível título. Depois do segundo gol, os visitantes administraram o resultado, sem grandes chances para os dois lados.

O que vem por aí?

Vice-campeã do Campeonato Italiano, a Inter de Milão entra em campo no próximo sábado (31), às 16h (de Brasília), pela grande final da Champions League contra o PSG, da França. Já o Como entra de férias e só volta a campo na próxima temporada.

