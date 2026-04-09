Com gol ex-São Paulo e lance bizarro, veja os resultados da Europa League
Três jogos fecharam os duelos de ida das quartas de final da competição
Três jogos movimentaram os duelos de ida das quartas de final da Europa League, nesta quinta-feira (8). No Estádio do Dragão, Porto e Nottingham Forest ficaram no empate em um jogo marcado por gol de ex-jogador do São Paulo e falha bizarra da defesa dos portugueses. Nas outras partidas, Freiburg e Aston Villa encaminharam a classificação após baterem Celta de Vigo e Bologna, respectivamente.
Na quarta-feira (8), o Braga e Real Betis empataram por 1 a 1. O time português abriu o placar com Florian Grillitsch, logo no início de jogo. Porém, na segunda etapa, Cucho Hernández igualou o placar em cobrança de pênalti. O duelo de volta será na quinta-feira (16), na Espanha.
Porto x Nottingham Forest
A partida começou com o Porto melhor e, logo aos 11 minutos, com grande jogada de Pablo Rosario, Gabri Veiga cruzou rasteiro e encontrou o ex-São Paulo William Gomes na segunda trave, que apenas completou para o gol e abriu o placar. Porém, logo depois, Martim Fernandes recuou a bola mal para Diogo Costa e marcou gol contra bizarro para empatar o jogo ao Forest.
Na segunda etapa, o Nottingham Forest chegou a virar o placar, com Igor Jesus. Mas, após revisão do VAR, o gol foi anulado. Nos minutos finais, o Porto ficou perto do gol, mas parou em Ortega, que fez grandes defesas para manter o empate. A partida de volta será realizada na quinta-feira (16), no City Ground, em Nottingham, às 16h.
Bologna x Aston Villa
No Renato Dall'Ara, o Bologna começou melhor no joog, mas sem conseguir levar perigo ao gol defendido por Dibu Martínez. Na reta final da primeira etapa, Ezri Konsa aproveitou escanteio de Tielemans e abriu ao placar ao time inglês.
Logo no retorno a segunda etapa, Ollie Watkins apareceu na área do Bologna e ampliou a vantagem do Aston Villa. Com 2 a 0, o Bologna tentou diminuir o prejuízo e até conseguiu, com Jonathan Rowe marcando para os donos da casa. Porém, nos acréscimos, Watkins brilhou mais uma vez e fechou a vitória dos Villans por 3 a 1. A partida de volta será realizada na quinta-feira (16), no Villa Park, às 16h.
Freiburg x Celta de Vigo
Na Alemanha, o Freiburg logo aproveitou o fator casa e abriu o placar com Vincenzo Grifo. Logo depois da marca dos 30 minutos, Jan-Niklas Beste ampliou a vatagem aos alemães. Sem conseguir levar perigo no primeiro tempo, Claudio Giráldez, treinador do Celta de Vigo tentou mexer no time, mas o Freiburg marcou o terceiro com Matthias Ginter e fechou o placar em 3 a 0.
A partida de volta será realizada no Estádio de Balaídos, na quinta-feira (16), às 16h.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
